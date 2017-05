Kultur Oberviechtach

23.05.2017

23.05.2017

"Ein Museum ist das Gemeinschaftsprodukt von Nachdenkern, Anpackern und Organisatoren", betonte Gerhard Lehrberger, Akademischer Direktor an der Technischen Universität München. Menschen mit diesen Talenten prägen seit 50 Jahren auch die Entwicklung des Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseums.

"Freunde des Museums"

Viel Herzblut eingebracht

Verdienste um das Museum Gold-Führer



Willibald Wirnshofer, Michael Welnhofer, Ludwig Berger und Erhard Wagner.



Museumsführer



Friedrich Dorn, Wilhelm Eichler, Erwin Stobitzer, Maria Hösl, Maria Schuma, Fritz Bilkkenroth, Josef und Wilhelmina Gitter, Breitschafter Sigrid, Ria Forster, Bernd Wetzel, Hans Sporer, Manfred Beer, Rosa Schießl, Alois Maderer, Anton Frauendorfer, Klaus Habl, Ernst Rücker, Rainer Reisinger, Josef Blödt, Wolf Diezemann, Wilfried und Jürgen Neuber, Peter Forster, Regina Wild, Ludwig Berger, Juane Demleitner, Manfred Muck, Gisela Frischmann, Theresia Dickerhof, Rosi Weindler.



Museumsbegleitprogramm



Jeanette Ring.



Vorstandsmitglieder des Museumsvereins



Vorsitzende: Dr. Karl-Heinz Foißner, Wilfried Neuber; Stellvertreter: Klaus Habl, Dr. Karl-Heinz Foißner; Schriftführer: Dr. Reiner Reisinger, Josef Blödt, Theresia Pregler, Theresia Bauer; Kassier: Hans Ferstl, Wild, Rosi Zithier; Stadtvertreter: Wilfried Neuber, Heinz Weigl; Öffentlichkeitsarbeit: Manfred Beer, Ludwig Berger; Haustechnik: Christian Schönberger; Publikationen: Ludwig Schießl; Museumspädagogik: Siegfried Bräuer; Werkstattleiter: Hubert Bauer; Kassenprüfer: Christa Zapf, Bauer, Pieper; Beisitzer: Erika Odemer, OTL Schröder, Nawrat, Krone, Brux, Huber, Teplitzky, Winderl, Vetterl, Lang, Krauß, Deyerl, Kaufmann, Sünkel, Weiß, Forster, Welnhofer. (bgl)

Den Internationalen Museumstag nutzte der Museumsverein am Sonntag, um in einem zweiten Festakt verdiente Persönlichkeiten aus der 50-jährigen Geschichte des Museums zu würdigen. Eine lange Liste von Ehrengästen hatte Vorsitzender Wilfried Neuber vor sich, als er nach dem Gottesdienst für verstorbene Mitglieder die Festveranstaltung im Kulturzentrum in der Marktmühle eröffnete.In seinem Rückblick in die Vergangenheit des Museums sprach Neuber von einer Erfolgsgeschichte. Diese hätten all jene mitgeschrieben, die in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Museum mit aufbauten und am 3. Juni 1967 eröffnet haben. Diese seien als die "Freunde des Heimatmuseums" bezeichnet worden. Aus diesem Kreis nannte er besonders den Apotheker Karl Foißner und dessen Gattin Christa Renate Foißner, Dr. Josef Hasenbach, Kreisheimatpfleger Franz Thumfart aus Teunz und den damaligen Bürgermeister Georg Neuber. Als Museumsführer der ersten Stunde erwähnte er Friedrich Dorn, Fritz Bilkenroth, Wilhelm Eichler, das Ehepaar Josef und Wilhelmine Gitter und Hans Sporer.Die Entstehungsgeschichte des Museums schilderte Wilfried Neuber in einem kurzen Streifzug, der die Entwicklung des Museums ab dem Jahr 1967 dokumentierte. Ursprünglich war die Sammlung im ehemaligen Rathaus, Marktplatz 12, untergebracht. Im Jahr 1976 wurde das Gebäude aufgestockt und 1977 dreigeschossig wieder eröffnet. Im Februar 1988 beendete "Museumspionier" Karl Foißner nach 21 Jahren die Leitung des Museums und gab sie weiter an seinen Sohn Karl-Heinz Foißner, der diese Aufgabe immer noch betreut.Der neue Museumsleiter richtete 1990 ein Schreiben an die Stadt mit der Bitte, die Planungen hinsichtlich eines neuen Museums zu forcieren, da die bestehende Unterkunft "den Erfordernissen moderner musealer Konzeption zuwider laufe". Im Jahr 2000 schließlich konnte die Stadt das 1882 erbaute Anwesen "Mühlweg 7" (die ehemalige Marktmühle) erwerben. Zwei Jahre später begann die Umplanung zu einem neuen Museum. Wegen der hohen Schätzkosten drohte das Projekt zunächst zu scheitern. Die Rettung brachte schließlich die Schwarz-Stiftung und deren Testamentsvollstreckerin Erika Odemer. Im Anschluss ließ Museumsleiter Karl-Heinz Foißner in einer Bilderpräsentation noch einmal die örtliche Museumsgeschichte Revue passieren. Sein Dank galt allen, die sich für das Museum eingebracht haben.Als "eines der bekanntesten Museen im Landkreis Schwandorf" ordnete stellvertretender Landrat Jakob Scharf das Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum ein. In den vergangenen 50 Jahren hätten Menschen mit Idealismus und Herzblut die Entwicklung des Museums mitgeprägt. Dass zusätzlich auch noch viel Energie in die Eisenbarth-Forschung investiert wurde, sei umso erfreulicher. Er gratulierte der Stadt Oberviechtach zum Jubiläum ihres Museums. Über die Ansprachen von Gerhard Lehrberger (TU München) und Dr. Ludwig Schießl folgt ein weiterer Bericht.