10.05.2017

2017 stehen viele Projekte an, welche der Stadtrat mit einstimmigen Beschlüssen ausgestattet hat. Deshalb war es auch nur konsequent, dass die Zustimmung zum Haushaltsplan diesmal ohne Gegenstimmen erfolgte - auch wenn die CSU nicht mit Kritik sparte.

Ein überdimensioniertes Stadtarchiv passt einfach nicht in die Zeit. Es ist unverhältnismäßig und teuer. Alexander Ried, CSU/CWG/Aktive-Fraktion

Wir schaffen Werte für die Stadt. 71 Prozent der Ausgaben im Vermögenshaushalt fließen in Baumaßnahmen. Josef Lohrer, Sprecher der PWG/SPD/JW-Fraktion

"Der Verwaltungshaushalt weist mit 12 Millionen Euro einen Spitzenwert auf, den wir bisher noch nicht gehabt haben", sagte Josef Lohrer. Der Sprecher der PWG/SPD/JW-Fraktion fand noch eine weitere Besonderheit: "Wir haben die Steuern im 15. Jahr nicht erhöht, obwohl wir mit der Gewerbesteuer und den Realsteuern unter dem Landesdurchschnitt liegen." Er ging das imposante Zahlenwerk von Kämmerer Michael Hösl in groben Zügen durch und fand noch mehrere Rekorde. Bei den Schlüsselzuweisungen gebe es eine kontinuierliche Steigerung. Die Personalausgaben seien zwar hoch, aber stabil. Er nannte das Spitzenergebnis des Verwaltungshaushalts und Einsparungen, die Investitionen möglich machen. "Wir schaffen Werte für die Stadt. 71 Prozent der Ausgaben im Vermögenshaushalt fließen in Baumaßnahmen." Den Archiv-Neubau bezeichnete er als Pflichtaufgabe, "eine Alternative gibt es nicht". 2017 sind 350 000 Euro veranschlagt (Abriss und Aufbau bis zur Bodenkante).Beim Thema "Ausbau der Gemeindestraßen" sei der Fraktion die marode Tressenrieder Straße wichtig. "Auf die Schaffung neuer Bauplätze wird in dieser Wahlperiode ein großer Fokus gelegt", erinnerte Lohrer. Er sprach den Sanierungsbedarf bei Kanal und Wasser im Stadtbereich an (Ansatz 1 Million Euro). Für den Breitbandausbau sind 780 000 Euro eingestellt und für den Ankauf neuer Maschinen für den Bauhof 200 000 Euro. Für den Kindergarten Pullenried gibt es keine Förderung; die Kosten (250 000 Euro) übernimmt die Schwarz-Stiftung."Die Rahmendaten sind gut, zumindest deutlich verbessert gegenüber dem Vorjahr", sagte Alexander Ried. Der Sprecher der CSU/CWG/Aktive-Fraktion sprach den Einbruch der Gewerbesteuer in 2016 an (ein Drittel weniger) und die Tatsache, dass im Vorjahr viele vorgesehenen Investitionen nicht getätigt worden seien. Er bat den Bürgermeister, die Planungen 2017 alle in Auftrag zu geben und zeitnah konkret anzugehen - das Archiv ausgenommen. Grundsätzlich sei das Investitionsvolumen zu begrüßen und auch der neue Kleinkinderbereich im knapp 40 Jahre alten Freibad, wobei sich die Fraktion noch einen Matschbereich wünscht.Ein wichtiger Punkt, wenn es um die Zukunftsfähigkeit der Stadt geht, sei das Thema Gewerbeflächen: "Hier tut sich, außer schönen Beteuerungen, seit Jahren nichts. Wir fordern Sie dringend auf, dieses Problem anzugehen und nicht auf Ihren Nachfolger abzuwälzen." Ried wünschte sich auch, dass die neuen Technologien verstanden und bespielt werden. "Wir wissen, dass wir trotz guter Einnahmen nicht mit unserem Geld auskommen und dass wir erheblichen Investitionsbedarf in unsere Infrastruktur haben. Ein überdimensioniertes Stadtarchiv passt einfach nicht in die Zeit. Es ist unverhältnismäßig und teuer", kritisierte der Fraktionssprecher und sprach von Steuerverschwendung. "Aber Haushalt ist mehr als eine Maßnahme." Deshalb stimme die Fraktion zu und wolle dies als Zeichen des guten Willens zu Beginn der zweiten Hälfte der Wahlperiode verstanden wissen.