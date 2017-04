Politik Oberviechtach

Unter dem Punkt "Allgemeines" gab es in der Bauausschuss-Sitzung Informationen zur Fortführung des Radweges zwischen Hütgraben und Kastlstraße. "Auf anderen Wegen in die Stadt", betitelte der Bürgermeister die Anbindung des Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweges über die Siechenwiesen. Einen einstimmigen Beschluss gab es für die beschränkte Ausschreibung und den Versand der Leistungsverzeichnisse an die in der nichtöffentlichen Stadtratssitzung vom 21. März benannten Firmen. Der Zeitplan: 2. Mai Versand der Leistungsverzeichnisse; 9. Mai Ermächtigung durch den Stadtrat; 23. Mai Submission; 12. Juni Baubeginn; 30. November Fertigstellung.