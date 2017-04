Politik Oberviechtach

26.04.2017

13

0 26.04.201713

Der Lidl-Markt zieht um. Im Bauausschuss wurden Vorentwurf und Zeitplan vorgestellt. Die Räte stimmten über Bauanträge ab und auch über das Schicksal von Laubbäumen. Neue Pläne gibt es für ein "Haus mit Geschichte".

Werbeanlage

Eiche darf weichen

Kurz wurde in der Sitzung des Bauausschusses der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet an der Muracher Straße" vorgestellt. Dahinter verbirgt sich der Neubau eines Lidl-Marktes, der in Sichtweite des bisherigen Discounters auf dem Platz der baufälligen Müller-Hallen entstehen soll. "Der Vorentwurf liegt uns seit zwei Wochen vor. Bald werden wir das gesamte Planwerk am Tisch haben", berichtete Amtsrat Peter Spichtinger. Wie er betonte, plane Lidl nach den Vorstellungen der Stadt und unter Berücksichtigung des Einzelhandelsgutachtens."Wir sind in der Zeitschiene", ergänzte Bürgermeister Heinz Weigl. So sei der Baubeginn für das Frühjahr 2018 anvisiert. "Das tut der Einkaufsstadt Oberviechtach gut", sagte Weigl. Auch für die Weiternutzung der Lidl-Halle sei gesorgt: Hier plant die "Müller & Söhne Homefashion" den Verkauf von Heimtextilien.Die vorliegenden sechs Bauanträge erhielten alle das gemeindliche Einvernehmen: Karl Bauer (Errichtung einer Werbeanlage an der Rückseite des Anwesens Bahnhofstraße 17 bis 19); Georg Hermann (Stalleinbau in die bestehende Scheune in Oberlangau); Adolf Schaller (Neubau eines Carports in Lukahammer). Der Plan von Stephanie Hönicke und Sebastian Schießl für den Neubau eines Wohnhauses in der Nepomukstraße ("Kapellenweg-Forst") weist Abweichungen zum Bebauungsplan aus dem Jahr 1996 auf (Walmdach statt Satteldach sowie EG+OG). Er wird mit den Befreiungen ans Landratsamt weitergegeben.Einer Befreiung zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde auch beim Antrag von Anton Johann Stöhr für die Erweiterung der Doppelgarage sowie Erstellung eines Wintergartens in der Bürgermeister-Roßmann-Straße (Sandradl II) zugestimmt, nachdem die Abstandsflächen kein Problem darstellen. Diskutiert wurde der Antrag der ASS-VV GmbH (Sitz Weiden) auf Erteilung der baurechtlichen Genehmigung für die Sanierung des Anwesens Karfreitaggasse 5 und Nutzungsänderung der bestehenden Gaststätte mit Nebenräumen zu einer Automaten-Spielhalle. "Das Haus hat eine tolle Geschichte ", sagte Spichtinger; die frühere "Rotlicht-Bar" hatte ihre letzte Nutzung als Rock-Cafe. Der neue Besitzer habe nun vor, den Leerstand zu revitalisieren. "Ob er eine Genehmigung für die Spielhalle bekommt, liegt nicht in der Hand der Stadt," wurde im Gremium betont. Die baurechtliche Beurteilung fiel positiv und einstimmig aus.Von Sascha Fuchs lag ein Schreiben auf Versetzen einer Straßenlampe und Absenkung des Gehweges in der Nunzenrieder Straße vor, nachdem die Leuchtquelle mitten in der künftigen Zufahrt der genehmigten Doppelgarage steht. "Die Lampe steht auf Privatgrund; die Stadt muss sie versetzen", erklärte Spichtinger. Die Absenkung des Gehweges muss der Antragsteller selber veranlassen.Die Baumschutzverordnung der Stadt bildete die Grundlage für drei Ortsbesichtigungen, nachdem Bürger jeweils einen Antrag auf Entfernung eines Laubbaumes gestellt hatten. Abgelehnt wurde der Antrag zur Fällung eines Ahorns in der Dr.-Eisenbarth-Straße, während eine Eiche (Im Wiesengrund 22) und eine Linde (Konatsried 10) mit der Motorsäge umgelegt werden dürfen.