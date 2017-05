Politik Oberviechtach

26.05.2017

Oberviechtach/Rukla. Seit wenigen Tagen ist die von den Panzergrenadieren aus Oberviechtach (Kreis Schwandorf) in Litauen gestellte Nato-Kampfgruppe komplett. In dieser Woche traf die schwere Ausrüstung für die Soldaten des norwegischen Telemark-Bataillons in litauischen Hafen Klaipeda ein. Von dort wurde das schwere Militärgerät, darunter Kampfpanzer vom Typ "Leopard" und CV90-Schützenpanzer, in den litauischen Stützpunkt Rukla transportiert.

Oberstleutnant Christoph Huber, Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 122 und der "EFP Battle Group Litauen", freute sich über die Ankunft der Norweger. Damit sei die Stationierungsphase abgeschlossen. Er freue sich auf die im Juni anstehenden gemeinsamen "Übungen der Soldaten aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Belgien sowie den litauischen Freunden und Soldaten".Der multinationale Verband ist Teil der Abschreckungsstrategie "Enhanced Forward Presence" der Nato gegenüber Russland. Weitere Bataillone gibt es in Estland, Lettland und Polen. In Litauen stellt die Bundeswehr mit 450 Soldaten die Führung, dazu kommen 200 Norweger, 250 Niederländer und 100 Belgier.Weitere Berichte zum Bundeswehr-Einsatz in Litauen: Enhanced Forward Presence