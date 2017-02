Politik Oberviechtach

17.02.2017

0

0 17.02.2017

Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates lag ein Antrag von Josef Karl aus Lind auf Erteilung der Bezeichnung "Lindenhof" für sein Aussiedlungsvorhaben vor. Amtsrat Peter Spichtinger führte dazu aus, dass nach Rückfrage beim zuständigen Amt wenig Aussicht auf Erfolg bestehe. Der Grund: es handelt sich nur um eine Hofstelle und nicht um einen Gemeindeteil. Die Verwaltung schlug deshalb vor, den Antrag nicht weiterzuverfolgen und eine Hausnummer zu vergeben (in Lind gibt es keine Straßennamen). Auch die zwei Fraktionen wollten keinen Präzedenzfall schaffen. Die Abstimmung erfolgte einstimmig.

Einstimmig war auch die Widmung des Parkplatzes "Hütgraben" sowie anschließend die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für den öffentlichen Bereich vor dem ehemaligen Gürtler-Haus. Wie schon in der Januar-Sitzung des Bauausschusses besprochen, wird der Imbiss vom Bahnhof hierher umziehen. Die Stadträte hatten nichts dagegen, dass der Verkaufsstand vor dem Gebäude aufgestellt wird. Dafür sei ausreichend Platz vorhanden. Der von Spichtinger angeregte Ortstermin bei der nächsten Bauausschusssitzung wurde für nicht notwendig erachtet.Nichtöffentliche Beschlüsse standen keine zur Bekanntgabe an. Dagegen gab es etliche Anfragen aus der CSU/CWG/Aktive-Fraktion. Wie Fraktionssprecher Alexander Ried anführte, sei der Kindergarten St. Marien derzeit voll belegt. Um für den geburtenstarken Jahrgang 2016 gerüstet zu sein, sollten bereits jetzt Gespräche geführt werden. "Es ist zwar ein kirchlicher Träger, aber die Stadt muss dafür sorgen, dass Plätze vorhanden sind", sagte Ried und betonte: "Wir haben kurz- bis mittelfristig ein Problem." Denn laut Auskunft der Leitung seien Kindergarten und Krippe auch im Anmeldungsjahr 2017/18 ausgebucht. "Ich werde mich mit Pfarrer Kaufmann in Verbindung setzen", sagte Bürgermeister Heinz Weigl zu.