Politik Oberviechtach

24.01.2017

24.01.2017

Nach acht Jahren gab Dr. Alexander Ried den Vorsitz bei der Jungen Union (JU) des CSU-Ortsverbandes Oberviechtach ab. In dieser Zeit konnten die Mitgliederzahlen um 166 Prozent gesteigert und im Stadtrat viele Impulse zu Problemlösungen gegeben werden. Nun soll ein neuer Vorsitzender weiter in eine gute Zukunft führen.

55 Mitglieder

Antrittsrede

Neuwahlen Philipp Troppmann (Vorsitzender), Tobias Ehrenfried (stellvertretender Vorsitzender), Laurenz Rahm (stellvertretender Vorsitzender), Matthias Sperl (Kassier), Kira Gilch (Schriftführerin). Beisitzer: Peter Pirzer, Antonia Schneider, Dr. Alexander Ried, Juliane Ried, Theo Gilch, Kathrin Schneeberger und Johannes Holler. Kassenprüfer: Barbara Ruhland und Christian Schneider.



Delegierte in die Kreisversammlung: Philipp Troppmann, Dr. Alexander Ried, Juliane Ried, Tobias Ehrenfried, Alexander Kraus, Laurenz Rahm, Peter Pirzer, Johannes Holler. Ersatzdelegierte: Katharina Schneeberger, Antonia Schneider, Theo Gilch, Kira Gilch, Matthias Sperl, Thomas Nirschl. (frd)

Viel Beifall gab es bei der Jahreshauptversammlung am Sonntagnachmittag im Gasthof "Zur Post" für den bisherigen Ortsvorsitzenden der JU Oberviechtach, Dr. Alexander Ried. Viele Ehrengäste waren anwesend: Landtagsabgeordneter und JU-Ehrenvorsitzender Alexander Flierl, Landrat Thomas Ebeling, CSU-Ortsvorsitzender Christian Schneider, JU-Kreisvorsitzende Bettina Bihler, die Schwandorfer JU-Ortsvorsitzende Christina Bauer, der Bundestags-Listenkandidat Alexander Trinkmann. Damit sollte der gute Zusammenhalt der CSU/JU im Kreisverband dokumentiert werden.Vorsitzender Dr. Alexander Ried wies in seinem Tätigkeitsbericht darauf hin, dass während seiner Amtszeit die Mitgliederzahlen der JU Oberviechtach um 166 Prozent auf nun 55 Mitglieder gesteigert worden sind (darunter 19 CSU-Mitglieder und 14 Frauen). Das Durchschnittsalter konnte um ein Jahr auf 25,22 Jahre gesenkt werden. Als Schlaglichter der erzielten Erfolge nannte Ried den Lehrstellenspiegel, die Kinderspielplatztests, zwei JU-Mitglieder im Stadtrat und einen CSU-Landrat, an dessen Wahlsieg auch die JU Oberviechtach/Schwandorf ihren Anteil hat. Als Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des Ortsverbandes nannte Ried die Nähe zum Bürger und eine hervorragende Oppositionsarbeit im Stadtrat, wo die JU immer wieder und nachhaltig ihre Finger in Wunden lege, wovon nun schon einige geschlossen werden konnten.Eine klare Absage erteilte Ried am Ende seiner Tätigkeit als JU-Vorsitzender dem Projekt "Stadtarchiv" wozu er ausführte, dass dieser Bau im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr nötig sei. Die dafür eingeplanten 1,2 Millionen Euro seien für diesen Zweck und an diesem Standort "reine Steuerverschwendung". Dieses Geld sollte lieber für die "lebenden Menschen", wie für eine umfassende Sanierung des Freibades, die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes oder die Erneuerung der vielen maroden Abwasserkanäle im Stadtgebiet ausgegeben werden. Insgesamt sei seine Amtszeit in Verbindung mit der Arbeit der Landkreis-JU ein "goldenes Jahrzehnt" gewesen, das so fortgesetzt werden könne.Großes Lob für die zielgerichtete Arbeit zum Wohle der Bürger kam in den Grußworten der Ehrengäste vor. Diese zeigten sich zuversichtlich, dass die Junge Union nicht zuletzt auch durch ihren guten Zusammenhalt einer guten Zukunft entgegengeht. Die Neuwahlen gingen mit einstimmigen Ergebnissen über die Bühne (siehe Kasten). Der neue Vorsitzende Philipp Troppmann zeigte gleich in seiner Antrittsrede auf, dass er das neue Amt höchst motiviert antritt und sein Hauptaugenmerk dem Wohle junger Menschen und jungen Familien gilt. Dafür wolle er sich so engagiert wie sein Vorgänger einsetzen. Am Ende der Versammlung wurden Dr. Alexander Ried und Thomas Nirschl für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Treue zur JU geehrt.