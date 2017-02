Politik Oberviechtach

15.02.2017

18

0 15.02.201718

Der Stadtrat ist wieder komplett. Das Gremium stimmte am Dienstag dem Rücktrittsgesuch von Stefan Schwander zu und der Bürgermeister vereidigte gleich anschließend den Nachrücker der CSU-Liste. Häuslebauer können auf das neue Baugebiet "Im Wiesengrund" setzen.

Großes Engagement

Erschließung ab Mai

Die Grippewelle grassiert auch im Rathaus. Bürgermeister Heinz Weigl leitete die Sitzung trotz angeschlagener Stimme und der Tagesordnungspunkt fünf (Informationen zum Haushalt 2017) musste krankheitsbedingt abgesetzt werden. Weigl berichtete von etlichen Geburtstagsgratulationen und erwähnte auch den Besuch bei Ehrenbürgerin Erika Odemer (90) in München.Wie der Bürgermeister informierte, hatte Stefan Schwander, Fraktionssprecher der CSU/CWG/Aktive-Fraktion, mit Schreiben vom 9. Januar 2017 sein Ausscheiden aus dem Stadtrat zum nächstmöglichen Termin beantragt. "Der Stadtrat hat darüber abzustimmen", sagte Weigl. Bevor dies einstimmig der Fall war, wies Alexander Ried als der neue Fraktionssprecher auf das große Engagement von Schwander hin.So gehörte dieser dem Stadtrat 15 Jahre lang an, davon 9 Jahre als CSU-Fraktionssprecher. Auch in fast jedem Verein in Oberviechtach sei Stefan Schwander engagiert gewesen. "Wir bedauern den Schritt, aber wir entsprechen seinem Wunsch", bekräftigte Ried. Anschließend nahm Bürgermeister Heinz Weigl die Vereidigung von Fahrlehrer Josef Herdegen vor, dem Nachfolger auf der CSU-Liste der letzten Kommunalwahlen. Dieser hatte sich mit Schreiben vom 21. Januar dazu bereiterklärt, das Ehrenamt anzunehmen."Herr Herdegen ist damit bis 3. April 2020 ordentliches Mitglied des Stadtrates", betonte Weigl und gratulierte dem neuen Kollegen per Händedruck. Die Neubesetzung der Ausschüsse erfolgte gemäß dem Antrag der CSU/CWG/Aktive-Fraktion einstimmig. Die Nachfolge von Stefan Schwander treten Josef Herdegen im Bauausschuss, Alexander Ried im Haupt- und Finanzausschuss sowie Barbara Ruhland im Jugend-, Kultur-, Tourismus- und Sportausschuss an. Vertretungsfunktionen, die Stefan Schwander inne hatte, übernehmen künftig Alexander Ried im Stiftungsausschuss und Josef Herdegen im Rechnungsprüfungsausschuss.Amtsrat Peter Spichtinger informierte über den aktuellen Verfahrensstand zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Im Wiesengrund" mit paralleler 15. Änderung des Flächennutzungsplanes. "Das Verfahren läuft noch bis Montag", bemerkte Spichtinger. Etliche Stellungnahmen der Ämter seien bereits eingegangen.Geplant ist, dass der Satzungsbeschluss am 9. Mai im Stadtrat erfolgen kann und dann der Bebauungsplan einen Tag später mit der Bekanntmachung, also am 10. Mai 2017, in Kraft tritt. Anschließend erfolgt die Erschließung für eine baldige Bereitstellung der Bauparzellen. "Es schaut gut aus", so die Einschätzung des Bauamt-Leiters zum Zeitplan. Weiterer Artikel zu den Tagesordnungspunkten sieben bis zehn folgt in der nächsten Ausgabe.