08.05.2017

29

Zusammenhalt und Harmonie spielen in der Frauen-Union Oberviechtach eine große Rolle. Mehr als zwei Drittel der Mitglieder waren bei der Jahreshauptversammlung anwesend. Ein Datum wird für mehr Arbeit im neu gewählten Vorstandsteam sorgen.

Gute Bilanz

Acht neue Mitglieder

Jubiläum steht an

Neuwahlen Vorsitzende: Lydia Eckert; Stellvertreter: Rita Flierl, Marianne Malzer; Schatzmeisterin: Renate Troppmann; Schriftführerin: Juliane Ried; Beisitzer: Hannelore Gohlke, Barbara Ruhland, Gertrud Waldherr, Ernestine Niederalt, Emmi Schießl; Kassenprüfer: Hannelore Gohlke, Ernestine Niederalt. Kreisdelegierte sind Lydia Eckert, Barbara Hanauer, Emma Schießl, Marianne Malzer und Rita Flierl; Ersatzleute: Maria Baumer, Juliane Ried, Marina Flierl und Barbara Ruhland. (frd)

(frd) Wenn von 33 Mitgliedern 23 bei der Jahreshauptversammlung anwesend sind und sich noch einige weitere entschuldigt haben, dann ist daran zu ersehen, dass die Mitglieder sowohl hinter der Vorstandschaft als auch hinter den gegeben Zielen stehen. FU-Ortsvorsitzende Lydia Eckert eröffnete die Jahreshauptversammlung im Cafe Deyerl und begrüßte besonders die FU-Kreisvorsitzende Marianne Forster aus Nabburg.In ihrer Bilanz erinnerte Eckert an die im Frühjahr und im Herbst stattfindenden Basare für Babysachen, deren Erlös heuer den Kindergärten in Oberviechtach und Pullenried sowie der Grundschule in Oberviechtach zukommen wird. Zu den "Tagen der Begegnung" wurde mit Kaffee und Kuchen ein Beitrag geleistet. Da der FU Oberviechtach die Belange der Senioren besonders am Herzen liegen, pflegt sie auch den Kontakt zu den Bewohnern im Alten- und Pflegeheim und gestaltet für die Senioren jedes Jahr eine Sitzweil mit Musik, Sketchen und Ausbuttern. Zum Familienfest des CSU-Ortsverbandes wurde ein Kuchenbuffet beigesteuert. Gute Erinnerungen haben die Mitglieder an einen abwechslungsreichen Berlinaufenthalt und eine Tagesfahrt nach Regensburg.Bei der Mitgliederwerbung war die FU Oberviechtach mit acht Neumitgliedern sehr erfolgreich, was auch eine Auszeichnung einbrachte. Nachdem Vorsitzende, Lydia Eckert viel Lob für ihre Arbeit erfuhr, trat sie bei den Neuwahlen (siehe Kasten) trotz beruflicher Belastung wieder als Vorsitzende an.Bei den Ehrungen wurden - soweit anwesend - Petra Schwander für zehnjährige Mitgliedschaft, Christa Eiser für 15 Jahre, die Schönseer Bürgermeisterin Birgit Höcherl für 20 Jahre und die langjährige Oberviechtacher Stadträtin Elisabeth Bücherl für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt.Da im Jahr 2019 das 40-jährige Gründungsjubiläum ansteht, müssen in dieser Wahlperiode die Vorbereitungen dafür getroffen werden.