Politik Oberviechtach

11.01.2017

Die erste Stadtratssitzung im neuen Jahr wartete gleich mit drei Besonderheiten auf. So trafen sich die Stadträte statt im Sitzungssaal in der Grundschule der Doktor-Eisenbarth-Schule, die Tagesordnung des öffentlichen Teils war mit drei Punkten sehr kurz und die CSU/CWG/Aktive-Fraktion wartete mit einem neuen Sprecher auf.

Zunächst führte Rektorin Beate Vetterl durch die Räumlichkeiten der Grundschule und informierte die Räte über moderne Unterrichtsmethodik und Ganztagsschule (Bericht folgt). Es war schon etwas nach 20 Uhr, als dann die Sitzung im Rathaus startete. Beim Punkt "Bericht des Bürgermeisters" informierte Heinz Weigl über den Antrag von Stefan Schwander (CSU) auf Ausscheiden aus dem Stadtrat zum nächstmöglichen Termin (siehe Bericht in unserer Ausgabe vom 10. Januar). Der 52-Jährige gehörte dem Gremium seit 2002 und damit knapp 15 Jahre lang an. Als neuer Fraktionssprecher rückte nun am Dienstag Dr. Alexander Ried in der Stuhlreihe auf.Schwander legt sein Mandat aus persönlichen Gründen nieder. Der Antrag wird in der Sitzung am 14. Februar auf der Tagesordnung stehen. Bis dahin kann Josef Herdegen, Nachrücker auf der CSU-Liste der Kommunalwahl 2014, erklären, ob er das Ehrenamt annehmen wird. Wie der Bürgermeister anführte, sei es - die Zustimmung des Stadtrates vorausgesetzt - möglich, dass Herdegen bereits am 14. Februar vereidigt wird.Eine weitere Information galt der leer gewordenen Wohnung im Feuerwehrhaus Oberviechtach. Die Räume werden nicht mehr vermietet und können künftig von Jugendfeuerwehr und Kommandant genutzt werden. Von der Partnergemeinde Raschau liegt eine Einladung zum Neujahrsempfang am 21. Januar vor. Der Bürgermeister bat um Beteiligung.