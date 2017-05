Sport Oberviechtach

Eine Oberviechtacher Reiterin war die beste bayerische Teilnehmerin bei den Deutschen Meisterschaften im Vierkampf. Ihr Team Bayern II verpasste am Ende nur knapp den Sprung auf das Treppchen.

(vöt) Mannschaften aus 13 Landesverbänden trafen sich zum Deutschlandpreis der Vierkämpfer in Ansbach. 104 Teilnehmer starteten in den Disziplinen Schwimmen, Laufen, Dressur und Springen. Darunter war auch Christina Schopper vom PSV Oberviechtach.Das 50-Meter-Freistilschwimmen eröffnete den Bundes-Vierkampf. Hier war die Sportlerin, die neben Reiten auch intensiv Leichtathletik betreibt, nur eine Zehntelsekunde langsamer als ihre persönliche Bestleistung von 35,4 Sekunden. Sie ging auf Platz 34 in die nächste Teildisziplin. Für die Dressur wurde der Oberstufenschülerin der achtjährige Fuchswallach "Welcome into my life" aus dem Landesverband Hannover zugelost. Ihre souveräne Leistung wurde mit der Wertnote 7.4 belohnt. Dadurch verbesserte sich Christina Schopper in der Gesamtwertung auf Platz 22.Am späten Nachmittag kämpften die Teilnehmer auf der Laufstrecke um Punkte. Auf ihrer Paradedisziplin - der 3000-Meter-Geländestrecke - konnte die Oberpfälzerin ihre Stärken voll ausspielen und überquerte die Ziellinie nach 12,4 Minuten als dritte weibliche Teilnehmerin und Sechste des kompletten Starterfeldes. Mit diesem Ergebnis schob sie sich in der Gesamtwertung auf Rang 16 vor.Der letzte Tag brachte mit dem A-Springen schließlich die Entscheidung. Christina Schopper musste mit der zugelosten "Lily Jumper B" in den Parcour. Die Voraussetzungen für ein gutes Abschneiden waren nicht optimal: Die schwierig zu reitende Schimmelstute hatte schon bei der Vorstellung unter der eigenen Reiterin vor vielen Sprüngen gezögert. Die Fichtenstädterin versuchte dies durch ein höheres Grundtempo zu unterbinden, was hervorragend gelang. Der flüssige Ritt ohne Stangenabwürfe brachte die Wertnote 7.6.Das bedeutete für Christina Schopper den neunten Platz in der Gesamtwertung. Ihre Mannschaft Bayern II beendete den Wettkampf mit 16 153 Punkten und wurde vom Dritten Westfalen (16 179) nur knapp geschlagen.