Dreimal auf dem Podest

Sport Oberviechtach

24.04.2017

9

Viele Starter kämpften beim zweiten Tischtennis-Kreisranglistenturnier der Schüler A/C in Dachelhofen um den Sieg. Die Teilnehmer des Kolping-Tischtennisvereins Oberviechtach freuten sich über drei Podestplätze.

Bei den Schüler "A" belegte Tim Malig mit einer Bilanz von 6:1 Siegen den zweiten Platz. Dominik Swierkott wurde mit 2:4 Spielen Fünfter. Bei den Schülern C erspielte sich der achtjährige Michael Most mit 4:2 Spielen den dritten Platz. Anna Malig erspielte sich ebenfalls Rang drei in ihrer Konkurrenz. Damit haben sich alle drei Podiumsplätze für das zweite Bezirksbereichsranglistenturnier Ende April beim SV Neusorg qualifiziert.