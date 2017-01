Sport Oberviechtach

29.01.2017

29.01.2017

Eine besondere Ehrung wurde dem 3. Vorsitzenden und Spielleiter des Handballvereins Oberviechtach, Mario Baier zu teil. Aus den Händen des Bezirksvorsitzenden des Handballbezirks Ostbayern, Werner Guzik erhielt Mario Baier den Ehrenamtspreis des Bayerischen Handballverbandes.

Seit nun mehr knapp 32 Jahren ist der Handballsport in Oberviechtach zu einem Aushängeschild weit über die Grenzen der Oberpfalz geworden. Mit über 400 Mitgliedern zählt der Handballverein zu den stärksten Vereinen im Handballbezirk. "Um die Aufgaben des wöchentlichen Spiel- und Trainingsbetriebs aufrecht erhalten zu können, erfordert dies den Zusammenhalt und viel Organisation von allen Beteiligten", so Werner Guzik zu Beginn seiner Dankesrede.Im weiteren Verlauf seiner Worte ging Guzik zunächst auf den sportlichen Werdegang von Mario Baier bei den Handballern ein. Baier ist seit dem Oktober 1984 bei den Handballern aktiv, zunächst in der B-Jugend, feierte er später in der A-Jugend unter Trainer Günter Uschold die ersten Meisterschaften. Nach dem Übergang in den Seniorenbereich war Mario Baier bis zum Jahr 2009 nicht mehr aus dem Kader der ersten Herrenmannschaft auf der Linksaußenposition wegzudenken. Mit den Fichtenstädtern gelangen ihm mehrere Aufstiege in die Bezirksoberliga, zuletzt in der Saison 2007/2008 unter dem tschechischen Silbermedaillengewinner von 1972 und langjährigen Herrentrainer des HV, Vladimir Jary.Nach der Spielzeit 2008/2009 beendete Baier seine aktive Karriere in der "Ersten" des HV nach 788 Spielen. Ganz aber hat Baier, so Werner Guzik weiter, die Handballschuhe nicht an den Nagel gehängt, läuft der doch hin und wieder für die zweite Herren der Oberviechtacher Handballer auf, in der letzten Saison sogar einmal mit Sohn Marco, so der Bezirksvorsitzende weiter. Aber auch als Schiedsrichter ist Mario Baier 30 Jahren sehr aktiv. Zusammen mit Peter Bauer gehörte er über mehrere Jahre dem "B-Kader des BHV" an und ist auch als Einzelschiedsrichter in den Hallen der Oberpfalz zu sehen.Auch als Trainer hat sich Mario Baier seine Meriten bereits erworben, sei es als Co-Trainer bei den Herren oder als Jugendtrainer in den verschiedensten Altersstufen. In der aktuellen Spielzeit ist Mario Baier wieder mit sehr viel Engagement bei der A-Jugend weiblich aus der Fichtenstadt am Spielfeldrand aktiv. Mario Baier hat ein sehr großes Organisationstalent, was er bei Veranstaltungen wie dem vereinseigenen Doktor-Eisenbarth-Turnier oder der Silvesterparty immer wieder beweist.Sehr am Herzen liegt Baier die Jugendarbeit in seinem Verein, wie er unter anderem durch das Organisieren von Fahrten zu Bundesligaspielen des HC Erlangen, des Vereinsausfluges zu den Handballfreunden nach Oberflockenbach oder des zweijährlich stattfindende Zeltlagers beweist. Für die Belange der Jugendtrainer und Jugendspieler hat Baier als dritter Vorsitzender und Spielleiter immer ein offenes Ort, ob in der Beschaffung von Handballutensilien oder der Abklärung von Spiel- bzw. Trainingszeiten. Für Mario Baier gilt stellvertretend wie für den gesamten Handballverein Oberviechtach das Motto "der größte Schatz des Vereins ist eine erfolgreiche Jugendarbeit".Zum Abschluss bedankte sich Werner Guzik bei Mario Baier und seiner Frau Sybille mit einem Präsent, einer Urkunde und einem Blumenstrauß stellvertretend für die gesamte Familie Baier, die dem Handballballsport von Beginn an in mehreren Funktionen stark verbunden ist.