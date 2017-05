Sport Oberviechtach

09.05.2017

09.05.2017

Am Gauwettkampf "Gym & Dance & Showtime" in Neutraubling nahmen zum ersten Mal die Mädchen der AWO-Tanzgruppe Oberviechtach mit ihrer Trainerin Stella Welnhofer teil. Diese Veranstaltung des Bayerischen Turnverbandes "Turngau Oberpfalz Süd" fand zum 18. Mal statt. Insgesamt traten 35 Gruppen mit rund 300 Teilnehmern vor die Jury.

In den verschiedenen Kategorien, die in Altersgruppen und die Themenbereiche Gymnastik, Show und Tanz/Show eingeteilt sind, gingen die Oberviechtacher in der Erwachsenengruppe Tanz/Show mit dem Thema "Im Bann des Schlosses" an den Start. Bewertet wurden Gestaltung und Choreographie, Kreativität, Ausdruck, zeitlicher Rahmen, Requisiten und Bewegungsqualität (Maximalpunktzahl 100). Die Wertungen erfolgen verdeckt und wurden erst am Ende des Wettkampfes bekannt gegeben. Natürlich stieg die Anspannung bei allen Aktiven enorm. Die "Grün-Weißen" konnten sich freuen: Sie erreichten 83 Punkte und belegten damit in ihrer Kategorie Platz eins.