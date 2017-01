Sport Oberviechtach

21.01.2017

21.01.2017

Zum ersten Mal im Jahr 2017 präsentieren sich alle drei Seniorenmannschaften des Handballvereins Oberviechtach dem eigenen Publikum.

BOL FrauenHV Oberviechtach - TV Erlangen-Bruck Sa. 16 UhrDie HV-Damen mussten zuletzte ihre Punkte abgeben. Mit 18:26 verloren die Spielerinnen von Roman Will beim TSV Winkelhaid II. Ob es diesmal anders wird, ist fraglich, kommte doch der Tabellendritte TV Erlangen-Bruck. In der Partie beim TSV Winkelhaid II zeigten die HV-Damen durchaus gute Ansätze, ließen aber in der entscheidenden Phase sowohl im Angriff als auch in der Abwehr die notwendige Konsequenz vermissen. Gegen die Brucker Damen will das Will-Team an die positiven Aspekte der Vorwoche anknüpfen. In der Defensive will man vom Anpfiff weg kompakt und mannschaftlich geschlossen agieren und in der Offensive muss es das Ziel sein, mehr Druck zum gegnerischen Tor zu entwickeln.Bezirksliga Ost MännerHV Oberviechtach - HSG Naabtal II Sa. 18 UhrDie Männer des HV kamen nach der Winterpause gut aus den Startlöchern. Vor 14 Tagen gewann die Mannschaft von Jan Vetrovec beim SV Obertraubling mit 35:28. Der heutige Gegner, die HSG Naabtal II, hat seit der Weihnachtspause keine Begegnung mehr absolviert und deshalb ist ihre aktuelle Form nur schwer einzuschätzen. Für die Aktiven aus Oberviechtach wird es also darauf ankommen, von Beginn an konzentriert und fokussiert zu sein. Bei der Partie in Obertraubling fanden die Vetrovec-Mannen im ersten Durchgang gut ihren Rhythmus, mussten aber in der zweiten Hälfte eine Schwächeperiode überstehen, um in der Schlussphase die beide Punkten sicherzustellen.Bezirksklasse Süd MännerHV Oberviechtach II - ESV 27 Regensburg II Sa. 19.45 UhrDie Donaustädter, die als Absteiger vor der Saison aus der Bezirksliga in die Bezirksklasse kamen, belegen derzeit mit 192:157 Toren und 9:5 Punkten Platz zwei. Für Hausherren also ein echter Prüfstein. Im bisherigen Saisonverlauf präsentierten sich die "Zweite" des HV durchaus auf Augenhöhe mit den Kontrahenten, musste aber aufgrund mangelnder Erfahrung einige vermeidbare Niederlagen hinnehmen.