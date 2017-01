Sport Oberviechtach

14.01.2017

14.01.2017

Eine Woche nach der ersten Herrenmannschaft des Handballvereins Oberviechtach starten auch die Damen ins Sportjahr 2017. Zu Gast ist die Mannschaft von Roman Will am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Winkelhaid II. Die Gastgeber belegen derzeit mit 208:232 Toren und 7:11 Punkten den 7. Platz in der Bezirksliga-Tabelle. Für die Oberviechtacherinnen sind die Gastgeber aus Mittelfranken nur schwer einzuschätzen, kann man doch im Vorfeld nie genau sagen, ob auch Spielerinnen aus dem Landesligakader zum Einsatz kommen. In den verlorenen Spielen mussten die Winkelhaiderinnen zumeist nur knapp die Punkte abgeben.

Auf Seiten der HV-Damen ist davon auszugehen, dass die Gastgeberinnen ihre sicherlich technisch gut ausgebildeten Akteure von Beginn an ins Spiel bringen werden. Für die Oberviechtacher Aktiven wird es also ein Ziel sein, vom Anpfiff weg kämpferisch voll dagegenzuhalten. Trainer Roman Will hofft, dass seine Schützlinge auch spielerisch zum Zug kommen und somit die Partie möglichst lange offen gestalten können.