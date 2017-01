Sport Oberviechtach

30.01.2017

0 30.01.2017

Null Punkte aus zwei Spielen - so lautet die ernüchternde Bilanz der beiden Herrenmannschaften des Handballvereins Oberviechtach. Die Aktiven von Jan Vetrovec verloren beim Tabellenführer HC Weiden deutlich mit 17:33 (6:14), das zweite Herrenteam musste sich in Roding mit 27:31 (14:14) geschlagen geben.

Zum verlustpunktfreien Tabellenführer HC Weiden führte der Weg die erste Herrenmannschaft des HV Oberviechtach. Die Schützlinge von Jan Vetrovec hatten sich vorgenommen, nach den beiden Auftaktsiegen im Jahr 2017 möglichst lange mit dem Favoriten Schritt zu halten. Doch schon nach wenigen Minuten war dieses Vorhaben hinfällig. Die Max-Reger-Städter kamen sehr gut aus den Startlöchern und zogen schnell auf vier Tore davon (0:4, 4:8). In der 6-0-Abwehr kamen die Gäste meist einen Schritt zu spät gegen die Weidener Angriffsaktionen. Im Angriff kreierte der HVO durchaus Torgelegenheiten, scheiterte aber immer wieder am gut aufgelegten Torhüter der Hausherren. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs lief weiterhin wenig für die Fichtenstädter zusammen, während dem HC anzumerken war, dass sie andere Ambitionen für den weiteren Saisonverlauf hegen. Der Rückstand des HV wuchs stetig (4:10; 6:13) an, so dass bereits zur Halbzeit (6:14) eine Entscheidung gefallen war.Für den zweiten Spielabschnitt hatten sich die Schützlinge von Jan Vetrovec vorgenommen, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Dies klappte gut. Vor allem im Angriff lief es nun etwas besser und es gelangen einige glänzend herausgespielte Spielzüge und Tore (10:21; 14:28). Am letztendlich ungefährdeten 33:17-Erfolg der Weidener änderte dies allerdings nichts mehr.Nach der klaren Niederlage zeigte sich Trainer Jan Vetrovec vom Auftreten seines Teams über 60 Minuten enttäuscht. Der Coach legte aber sein Augenmerk bereits wieder auf das nächste schwere Heimspiel gegen den ATSV Kelheim.HV OVI: Michael Lang und Tobias Reil (beide Tor); Dominik Mösbauer, Marco Baier, Daniel Frank (1), Christian Mösbauer Michael Fleischer (3), Patrick Schießl (4), Andreas Fleischer, Andreas Hödl (3) und Tobias Wild (6).Bei ihrem zweiten Auftritt in der Rückrunde musste die "Zweite" beim TB 03 Roding antreten. Wie schon in der Vorwoche gegen den ESV 27 Regensburg erwischten die HVler einen guten Start und lagen nach schön herausgespielten Toren zunächst in Front (7:4; 12:10). Doch bis zum Seitenwechsel folgte eine schwächere Phase, die die Rodinger ausgleichen ließ (14:14). Nach Wiederbeginn lief wenig beim zweiten Herrenteam zusammen. Die Gastgeber übernahmen die Führung (17:18; 19:21) und gaben diese nicht mehr ab (27:31).HV OVI II: Fabian Mühlbauer (Tor); Kai Gohlke, Patrick Preiß (4), Michael Fleischer (9), Marco Baier (2), Florian Schmid (6), Daniel Reil, Alexander Preiß (3) und Michael Heberlein (3).