08.05.2017

Seit zehn Jahren gibt es die Kooperation zwischen dem Handballverein und dem Ortenburg-Gymnasium. Nun durften elf Mädels der Schulmannschaft das Land Bayern bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin vertreten. Die Erfahrungen waren vielschichtig.

Oberviechtach/Berlin. Der Titel "Landesmeister" war der bisher größte Erfolg einer Schulmannschaft des Ortenburg-Gymnasiums. Zum Finale des weltgrößten Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" reiste die Handball-Mannschaft Mädchen III/1 (Jahrgänge 2002/2003) vergangene Woche nach Berlin. Bei der Deutschen Meisterschaft warteten fünf spannende Tage. Die Oberviechtacher Gymnasiasten traten gegen die jeweiligen Meister der anderen Bundesländer an. Möglich wurde diese sportliche Meisterleistung durch die Unterstützung und gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Handballverein.Den krönenden Abschluss der Woche bildete die Veranstaltung am letzten Abend in der Max-Schmeling-Halle. Alle Teilnehmer waren eingeladen, das Bundesfinale zusammen mit prominenten Sportlern und Politikern bei einem Abend mit Showeinlagen, Siegerehrung, Live-Konzert und DJ ausklingen zu lassen. Es waren Tage voller Erfahrungen der Superlative. Und es boten sich viele Möglichkeiten, mit Sportlern und Teams aus ganz Deutschland Freundschaften zu schließen. Darüber hinaus waren es auch die Eindrücke einer Großstadt, die überwältigend waren. Dadurch profitierten die elf Mädchen des Ortenburg-Gymnasiums nicht nur handballerisch, sondern konnten sich auch persönlich weiterentwickeln.Am ersten Spieltag wartete in der Vorrunde das Börde-Gymnasium Wanzleben, Landesmeister in Sachsen-Anhalt. Die sehr harte Spielweise der Gegner verunsicherte die OGO-Mädchen, so dass sie ihren Rhythmus nicht finden konnten und mit 11:13 verloren. Das zweite Spiel gestaltete sich nicht leichter, da als nächster Kontrahent der spätere Turniersieger, das Landesgymnasium für Sport Leipzig, anstand. Ohne Pause und sichtlich geknickt hatte die Mannschaft keine Chance und verlor mit 5:17. Die Vorrunde endete mit einer Niederlage gegen das Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal (8:15). Die sowohl psychisch als auch physisch gezeichneten Spielerinnen waren nicht mehr in der Lage, gegen die hochmotivierten Baden-Württembergerinnen erfolgreich zu spielen. Die Schulmannschaft des Ortenburg-Gymnasiums zog in die Zwischenrunde ein und spielte damit nur noch um die Plätze 9 bis 16.Neben Wanzleben aus der Vorrunde waren die Gegner die Gemeinschaftsschule Marpingen (Saarland) und das Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld (Thüringen). Aufgrund der Wettkampfbestimmungen wurde das Ergebnis aus dem Vorrundenspiel in die Zwischenrunde übernommen, so dass das OGO mit 0:2 Punkten startete. Die Landesmeister aus dem Saarland waren Gegner auf Augenhöhe. Durch eine taktische Raffinesse entschieden die Marpinger das Spiel mit 14:17 für sich.Merklich gestärkt durch die gute Leistung im ersten Donnerstags-Spiel und mit dem Willen, das nächste Spiel gegen Thüringen unbedingt zu gewinnen, gelang es den Oberviechtacherinnen, den Gegnern das eigene Spiel aufzudrängen. Deutlich qualifizierte man sich mit 15:4 für das Spiel um Platz 13. Jetzt hatten die Spielerinnen genügend Selbstbewusstsein für das Spiel gegen das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Hamburg gesammelt. Mit 18:10 wurden die Hansestädter verdient geschlagen und das OGO belegte schließlich Platz 13 im Bundesfinale.