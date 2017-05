Sport Oberviechtach

02.05.2017

5

0 02.05.2017

Oberviechtach/Schwandorf. Zwei Schulmannschaften aus dem Landkreis Schwandorf kämpfen in diesen Tagen beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" um den Sieg. Das Ortenburg-Gymnasium aus Oberviechtach spielt zum ersten Mal in der Schulgeschichte um eine Deutsche Meisterschaft im Schulsport. Die Handball-Mannschaft Mädchen III/1 (Jahrgänge 2002/2003) befindet sich dazu in der Hauptstadt.

Das Bundesfinale wird an drei Tagen ausgetragen. Heute wird die Vorrunde ausgespielt. Das Ortenburg-Gymnasium tritt in der Gruppe D als Bayerischer Meister gegen die Landesmeister aus Sachsen (Landesgymnasium für Sport Leipzig), Baden-Württemberg (Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal) und Sachsen-Anhalt (Börde-Gymnasium Wanzleben) an. Am Donnerstag bestreiten die OGO-Mädchen die Zwischenrunde, wobei am Nachmittag schon die Plätze 3 bis 16 ausgespielt werden. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft im Schulhandball in der Altersklasse MIII/1 wird am Freitag um 9.30 Uhr in der Sporthalle Schöneberg gespielt.Auch acht Volleyball-Mädels aus dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf machten sich mit ihren beiden Betreuern Thea und Gerd Spies nach Berlin zum Bundesfinale auf, um als Landessieger im Schulwettkampf "Jugend trainiert für Olympia" das Bundesland Bayern zu vertreten. 16 Landesmeister aus allen Bundesländern werden in dem dreitägigen Turnier darum kämpfen, am Freitagabend vor Tausenden von Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle geehrt zu werden.Für das Schwandorfer Gymnasium ist es das erklärte Ziel, im Wettstreit mit den großen Volleyball-Leistungszentren Deutschlands zumindest einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. In der Vorrunde treffen die CFG-Schülerinnen in einer von vier Vierergruppen auf die Landessieger des Saarlands (Gymnasium Lebach), von Nordrhein-Westfalen (Gymnasium Münster) und von Niedersachsen (Gymnasium Lingen). Hier muss das Schwandorfer Team mindestens den dritten Platz erreichen, um nicht vorzeitig aus dem Rennen zu sein.Neben dem Sport ist am Donnerstag ein Besuch des Deutschen Bundestags angesagt. Tags zuvor dürfen die Mädels das Play-off-Finale im Herrenvolleyball zwischen den Berlin Recycling Volleys und dem VfB Friedrichshafen genießen.