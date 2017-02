Sport Oberviechtach

07.02.2017

07.02.2017

Die Damen des Handballvereins Oberviechtach hatten beim zweiten Heimspiel im Jahr 2017 die HSG Pyrbaum/Seligenporten zu Gast und verloren knapp mit 23:24. Bereits in den ersten Spielminuten zeigte sich, dass die Hausherrinnen um Wiedergutmachung für die schlechte Leistung vor 14 Tagen gegen den TV Erlangen-Bruck bemüht waren. Zwar erwischten die Gäste den besseren Start in die Partie, doch der HV zog dann auf 10:7 davon. Zur Pause lagen sie 14:13 vorne.

Aus der Halbzeit kamen die Will-Akteure besser, doch mit drei Toren in Folge gingen die Gäste wieder in Front. Beim 22:22 war der Ausgleich wieder geschafft. Die Gäste legten zwei Tore vor, der HV verkürzte noch einmal auf 23:24. Doch mit den letzten Angriffsversuchen konnte der durchaus verdiente Ausgleich nicht mehr erzielt werden.Trainer Roman Will war nach der unglücklichen Niederlage trotzdem zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, das alles gegeben hatte, aber in den entscheidenden Phasen auch ein wenig Pech hatte.HV-Tore: Tina Lottner (15/6), Kerstin Reisinger (3), Theresa Bauer (2), Corinna Deyerl (1), Julia Ruhland (1), Ksenija Beer (1)Die HV-Herren feierten gegen den ATSV Kelheim einen 29:25-Erfolg. Dabei sah es zunächst nicht gut aus. Der HV konnte zwar immer wieder ausgleichen, doch zur Pause lagen die Gäste mit 16:12 vorne. In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf, die Aktiven von Jan Vetrovec erspielten sich ihre Torchancen, doch die Verwertung blieb weiterhin das Problem. Kelheim behielt die Führung. Was aber in den letzten 10 Minuten in der Gymnasiumhalle ablief, wird allen Beteiligten noch lange im Gedächtnis bleiben. Den Oberviechtachern gelang es nun endlich, die Kreisanspiele der Gäste zu unterbinden und Torwart Tobias Reil kam besser ins Geschehen, daraus resultierten Ballgewinne, die in Kontertore umgemünzt wurden. Das Vetrovec-Team verkürzte Tor um Tor, ging beim 26:25 das erste Mal seit langer Zeit in Führung und gab diese bis zum Endstand von 29:25 nicht mehr ab. Trainer Jan Vetrovec lobte im Anschluss die Moral seines Teams, das gerade in den letzten 10 Minuten sehr viel richtig gemacht hatte.HV-Tore: Tobias Wild (12), Michael Fleischer (8/1), Dominik Mösbauer (2), Christian Mösbauer (2), Patrick Schießl (2), Daniel Frank (1), Andreas Fleischer (1), Andreas Hödl, und Stefan Herzog (1)Die zweite Herrenmannschaft gewann das Derby gegen die HSG Nabburg/Schwarzenfeld II mit 28:27 (12:16).