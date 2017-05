Sport Oberviechtach

Jauchzen und Gummibärchen oder ein Sturz und Tränen: Beim Kinderturnen haben Emotionen freie Bahn. In Oberviechtach müssen bei der Hilfestellung auch die Eltern ran. Der Einsatz lohnt - spätestens, wenn es Zeit ist fürs Betthupferl.

Die große Uhr in der Mehrzweckhalle zeigt auf kurz nach 16 Uhr. Die ersten kleinen Turnschuhe tappen zögerlich übers leere Parkett, doch mit jedem neuen Kind steigt der Mut bei den Kleinsten, die gerade erst das Gehen gelernt haben. Und mit den ersten Schritten sind sie auch fit genug fürs Kinderturnen.Inka Kager ist die erste in der Turnhalle und schiebt schon mal einen schweren Kasten aus dem Abstellraum. Ihre Kinder sind längst erwachsen, aber der Turnstunde ist sie nach gut 20 Jahren trotzdem nicht entkommen. "Ich mach das jetzt seit meine Kinder klein waren, es hätte sonst mangels Alternative einfach nicht mehr stattgefunden", gesteht sie mit einem Achselzucken und wirft einen Blick auf ihren "Spickzettel", auf dem kindgerechte Aufbauten fürs Turnen vermerkt sind."Was brauchen wir noch?", fragen Sabrina Rosenberg und Christina Dietl, die gleich mit anpacken, Matten arrangieren und kleine Racker vor allzu mutigen Alleingängen abhalten. Auch ein Papa hilft diesmal mit. "Mehr Männer wären gar nicht schlecht", sagt Inka Kager mit einem Blick auf die schweren Holzteile und grinst. Die energiegeladenen Buben im Vereins-Shirt, die sich gerade bei Liegestützen messen, sind noch zu klein.Zum Aufwärmen gibt es ein Fangenspiel, und schon haben die ersten Durst, müssen aufs Klo oder nach einem Sturz getröstet werden. Da zahlt es sich aus, dass auch die Eltern im Raum sind. Ohne große Gruppeneinteilung geht es dann zu den drei Aufbauten: Über eine schräge Leiter oder die schmale Unterseite einer Bank hoch zum großen Kasten, dann runter rutschen oder springen. Besonders verlockend sind die dicken Taue an Station Nummer drei, Abseilen ist hier angesagt, und dafür braucht es kaum eine Anleitung. Etwas Neues sollte es aber schon sein. "Wiederholen ist schlecht, das gefällt den Kindern gar nicht", weiß die 54-jährige Gruppenleiterin: "Da sagen sich einige gleich ,das hab' ich neulich schon nicht gekonnt', und dann ist die Stunde gelaufen." Im Internet sucht sie deshalb nach Anregung für abwechslungsreiche Übungen.Immer wieder nehmen die Kleinen ganz gern Mamas Hand, um den Anstieg auf dem schmalen Balken zu erklimmen oder lassen sich helfen, wenn es danach aus großer Höhe hinunter geht. Als das Gedränge an den Stationen nicht mehr ganz so groß ist, haben auch die Eltern Zeit, es den Schützlingen nachzumachen - oder sie begleiten die Nimmermüden noch zu den Ringen. Dort gibt es bei einem unerfahrenen Buben erst einmal Protestgeschrei aus Angst vor der ungewohnten Schaukel. Und wenig später noch einmal - weil's viel zu schön ist, um damit aufzuhören.Dann ist es auch schon Zeit für das Abschlusslied vom Nach-Hause-Gehen im großen Kreis, den Stempel zur Belohnung und die Gummibärchen. "Manche kommen vielleicht nur wegen der Gummibärchen", meint Inka Kager verschmitzt. Ausgepowert sind sie aber alle, auch die, die keinen anstrengenden langen Tag in der Kita hinter sich haben. Mehr als Gummibärchen schätzen die Eltern eine andere "Nebenwirkung": Das Tolle am Kinderturnen ist", so eine Mutter, "dass die Kleinen heute Abend mit Sicherheit ganz schnell einschlafen".

Wer fürchtet sich vorm Krokodil?

Oberviechtach. (bl) "Wer fürchtet sich vorm Krokodil?, lautet die Ansage für einen Fangenspiel zu Beginn des Kinderturnens. "Niemand!", schreit die Mehrheit. "Wenn es aber kommt?". Auch die Antwort dürfte manchen Eltern noch aus der eigenen Kindheit vertraut sein: "Dann laufen wir davon." Nur dass es früher ein "schwarzer Mann" war, der anstelle des Krokodils von Anfang an die Rolle des Fängers übernahm. Doch damit ist nun aufgrund politischer Korrektheit Schluss - um eine rassistische Konnotation durch die Assoziation von "schwarz" mit "böse" zu vermeiden. "Dabei hab ich mir bei dem Spiel früher eigentlich nur einen Mann im schwarzen Anzug vorgestellt", gesteht Turngruppen-Leiterin Inka Kager. Die Männer brauchen sich jedenfalls nach dem Rollentausch mit dem Krokodil auch nicht mehr diskriminiert fühlen.Vor den Ferien mit Bobby-CarOberviechtach. (bl) Turnstunde für Eltern und Kinder unter dem Dach des Wintersportvereins ist jeden Montag um 16.15 Uhr in der Mehrzweckhalle der Volksschule. In den Ferien ist Pause. Zum Abschluss der Turnsaison wartet ein besonderes Vergnügen auf die Kleinen: Sie dürfen dann ihr Bobby-Car mitbringen und durch die große Halle sausen.