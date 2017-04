Sport Oberviechtach

28.04.2017

Der Schützengau "Grenzland" Oberviechtach ermittelte seine Meister. In zahlreichen Disziplinen kämpften über 100 Starter um den Sieg.

Die Ergebnisse der Gaumeisterschaft Luftgewehr



Schüler männlich: Manuel Prey, Pertolzhofen 140 Ringe.



Schüler weiblich: Miriam Hermann ing (186).



Jugend männlich: Peter Lottner, Pertolzhofen (315).



Jugend weiblich: Alicia Zisler, Thanstein (332).



Junioren A männlich: Marco Schießl, Pertolzhofen (374).



Juniorinnen A: Carina Maier, Weiding (362).



Junioren B männlich: Simon Klein, Weiding (264).



Juniorinnen B: Marina Schießl, Pertolzhofen (322).



Herren: Martin Hanauer Gaisthal (364).



Damen: Julia Dirscherl Thanstein (382).



Altersklasse: Hubert Schmidt, Gaisthal (367).



Damenaltersklasse: Marika Frank, Gaisthal (348).



Senioren: Siegfried Schmidt, Thanstein (374).



Seniorinnen: Sieglinde Dirscherl, Thanstein (358).



Senioren aufgelegt:



A-männlich: Ludwig Dirscherl, Thanstein (293).



A-weiblich: Christa Weber, Weiding (285).



B-männlich: Josef Bock, Weiding (272).



C-männlich: Georg Schwarz, Weiding (294).



C-weiblich: Antonia Schwarz, Weiding (289).



Luftgewehr Dreistellung: Ryan Mc Bride, Weiding (580).



Luftpistole



Schüler männlich: Andreas Landgraf, Pertolzhofen (128).



Jugend männlich: Peter Lottner, Pertolzhofen (291).



Junioren A männlich: Lukas Böckl, Thanstein (339).



Herren: Martin Träxler, Gaisthal (366).



Frauen: Julia Eckl, Pertolzhofen (313).



Altersklasse: Johann Schneeberger, Niedermurach (356).



Damenaltersklasse: Inka Karger, Thanstein (316).



Senioren: Alfred Schießlbauer, Niedermurach (336).



Luftpistole Auflage:



Senioren A: Günter Hirsch, Thanstein (289). Senioren C: Michael Dirscherl, Thanstein (266).



Kleinkaliber



KK-Liegend Senioren: Günter Hirsch, Thanstein (566).



KK-Auflage: A70: Ludwig Dirscherl, Thanstein (278), C74: Engelbert Lautenschlager, Thanstein (254).



ZF: A70: Ludwig Dirscherl (284); C74: Engelbert Lautenschlager (271).



Pistole .22 mm: Junioren: Lukas Böckl, Thanstein (426), Senioren: Ludwig Dirscherl, Thanstein (474).



Pistole 9mm: Altersklasse: Albert Kiener, Oberviechtach (367); Johann Brunner, Oberviechtach (331).



Revolver .357: Senioren: Rudolf Krippner, Oberviechtach (366); Ludwig Dirscherl, Thanstein (301).



Mannschaftswertungen:



Luftgewehr:



Schüler: Weiding 413 Ringe.



Herren: Gaisthal 1080 Ringe.



Frauen: Thanstein 1135 Ringe.



Damenaltersklasse: Thanstein 1050 Ringe.



Senioren: Thanstein 1081 Ringe.



Luftgewehr-Auflage:



Senioren A: Thanstein 789 Ringe.



Senioren B/C: Weiding I (851).



Luftpistole-Auflage:



A70/71 Thanstein (809).



Luftpistole



Herren: Niedermurach 1022 Ringe .



Altersklasse: Thanstein 959.



Frauen: Pertolzhofen 921.



Kleinkaliber-Liegend:



Senioren: Thanstein 1679 Ringe. (dl)

Oberviechtach/Gaisthal. Die besten Schützen des "Grenzlandgaues" wurden bei der Siegerehrung im Gaisthalerhammer mit Meisternadeln geehrt. Über 100 Starter lieferten sich spannende Wettkämpfe um Abzeichen, Urkunden und Qualifikation. Gauschützenmeister Manfred Muck und Stellvertreter Ludwig Dirscherl nahmen die Ehrung vor.Das beste Mannschaftsergebnis erzielte das Damenteam des VPC Thanstein mit Julia Dirscherl, Melanie Blaschke und Lisa Dirscherl. Es erzielte 1135 Ringe. Mit den großkalibrigen Waffen konnte Rudolf Krippner mit 366 Ringen in der Disziplin Revolver Kal.357 seinen Titel verteidigen. Die Schüler hatten 20 Schuss und die restlichen Klassen 40 Schuss mit den Luftdruckwaffen zu absolvieren.Gauschützenmeister Manfred Muck bedankte sich bei den austragenden Vereinen, die für einen reibungslosen Ablauf der Meisterschaften in Oberviechtach, Weiding, Thanstein und Gaisthal gesorgt hatten. Nur über Vereins-, Gau- und Landesmeisterschaft kann sich ein Schütze für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Der Wettkampf war gleichzeitig das Sprungbrett zur Bayerischen Landesmeisterschaft des Oberpfälzer Schützenbundes, die im Juni stattfindet.Viel Ehrgeiz und Trainingsfleiß ist erforderlich um die jeweilige Qualifikationsnorm - also die Mindestringzahlen) - zu erreichen. Im Medaillenspiegel gewann der VPC Thanstein. Nächstes Jahr wird es eine neue Klasseneinteilung geben.