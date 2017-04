Sport Oberviechtach

27.04.2017

4

0 27.04.2017

Noch einmal müssen die Oberviechtacher Handballdamen auflaufen. Dann ist die Saison zu Ende. Und es ist zugleich vorerst die letzte Begegnung in der BOL.

(vöt) Eine lange, strapaziöse, aber auch lehrreiche Saison geht für die Oberviechtacher Handballdamen zu Ende. Nach 21 teils sehr aufregenden Begegnungen absolvieren die Fichtenstädterinnen beim TV Erlangen-Bruck am Samstag, ab 18 Uhr, ihren letzten Auftritt in der Bezirksoberliga. Die Damen des HV mussten ihre Punkte zuletzt zu Hause abgeben. Mit 18:23 verloren die Spielerinnen von Roman Will das letzte Heimspiel gegen den TSV Winkelhaid II.Die Handballerinnen des TV Erlangen-Bruck stiegen ebenso wie die HV-Damen in der letzten Spielzeit in die Bezirksoberliga auf und rangieren derzeit auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz, den sie vor der HG Amberg im letzten Saisonspiel verteidigen möchten. Ganz anders sind die Vorzeichen für die Doktor-Eisenbarth-Städterinnen, die nach einer Saison wieder den Gang zurück in die Bezirksliga antreten müssen. Im Vergleich gegen den TSV Winkelhaid II zeigten die HV-Damen durchaus gute Ansätze, ließen aber gerade in der entscheidenden Phase sowohl im Angriff als auch in der Abwehr die notwendige Konsequenz vermissen.In der Partie bei den Mittelfranken heißt es für das Will-Team nochmals an die positiven Aspekte der gesamten Saison anzuknüpfen. In der Defensive will man vom Anpfiff weg kompakt und mannschaftlich geschlossen agieren und in der Offensive muss es das Ziel sein, mehr Druck zum gegnerischen Tor zu entwickeln.Über die 60 Minuten hinweggesehen, wollen die Damen alles versuchen, ihre in der Bezirksoberliga gesammelten Erfahrungen einzusetzen, um einen versöhnlichen Abschluss erzielen zu können.