Sport Oberviechtach

03.05.2017

5

0 03.05.2017

(vöt) Zum Abschluss der Saison 2016/2017 wollte sich die Damenmannschaft des HV mit einer anständigen Leistung beim Auswärtsspiel in Erlangen-Bruck verabschieden. Die Umsetzung gelang durchaus recht passabel. Zwar verloren die Schützlinge von Roman Will mit 22:28 (10:13), sie zeigten aber guten Handball über weite Strecken des Spiels.

In der Anfangsphase hatten die HVlerinnen noch Probleme, sich auf die aggressive Spielweise der Gastgeberinnen einzustellen (1:4), doch in der Folgezeit kamen die Fichtenstädterinnen besser in die Partie. Die 5-1- Abwehr stand zu diesem Zeitpunkt solide und auch im Angriff wurden die Chancen genutzt (6:8). Bis zum Seitenwechsel blieb der Rückstand des Will-Teams konstant bei 2 bis 3 Toren (9:11; Halbzeit 10:13).In den zweiten Durchgang startete der HV wesentlich druckvoller und engagierter als zu Beginn der Begegnung. Durch flüssiges Kombinationsspiel gelang es immer wieder, sich Wurfgelegenheiten zu erarbeiten, die durch die Mittelfranken nur zu meist durch ein siebenmeterwürdiges Foul gestoppt werden konnten. Zwischenzeitlich wurde der Rückstand bis auf ein Tor verkürzt (16:17). Doch wie schon zum Anfang der Partie folgte ein kleiner Einbruch des Will-Teams und die Universitätsstädterinnen konnten sich mit vier Toren in Folge wieder absetzen (16:21).Im Angriff wurden in dieser Phase zu viel Fehler gemacht und dadurch Erlangen die Möglichkeit zum Konter gegeben. Damit war die Vorentscheidung zugunsten des Tabellendritten gefallen. Trainer Roman Will gab bis zum Spielende allen Spielerinnen noch Einsatzzeiten, wobei vor allem auch die A-Jugend-Kräfte durchaus zu überzeugen wussten. Am Ende stand eine 22:28 Niederlage fest, die aufgrund der guten kämpferischen Leistung letztendlich sogar um ein paar Tore zu hoch ausfiel.Mit dem Spiel in Erlangen-Bruck verabschiedeten sich die Damen aus der Bezirksoberliga, wollen aber wieder in der Bezirksliga in der Spielzeit 2017/2018 angreifen.HV Oberviechtach: Ramona Reil und Michaela Herzog (beide Tor); Susanne Götz, Anja Raab (1 Tor); Maria Lesser, Katharina Kiener, Theresa Bauer (2/2), Yvonne Eckl, Tina Lottner (17/8), Sabrina Hilburger (1) und Ksenija Beer (1)