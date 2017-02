Sport Oberviechtach

10.02.2017

10.02.2017

Zu etwas ungewohnter Stunde, am Samstag um 14 Uhr, gastiert die erste Herrenmannschaft des HV Oberviechtach bei der HG Amberg II. In der Hinrunde siegten die Schützlinge von Jan Vetrovec gegen die Vilsstädter klar mit 38:19. Doch sollten die Oberviechtacher Spieler die zweite Mannschaft des Bezirksoberligisten nicht unterschätzen. Die Hausherren belegen zwar derzeit den vorletzten Platz in der Tabelle, doch zeigten sie gerade in den Heimspielen gute Leistungen (unter anderem wurde der FC Neunburg vorm Wald bezwungen). Das Team von Wolfgang Schaller verfügt über einen Kader, der sich aus jungen und erfahrenen Kräften zusammensetzt und den HV-Akteuren alles abverlangen wird. In der letzten Begegnung gegen ATSV Kelheim zeigte der HV über die gesamten 60 Minuten mehrere Gesichter. Trainer Jan Vetrovec hofft, dass seine Aktiven die Lehren aus der Partie gezogen haben und vom Anpfiff weg als geschlossene Einheit agieren,

Respekt, aber keine Angst haben die Damen des HV vor ihrer Partie am Samstag um 18 Uhr bei der HSG Naabtal. Die Gastgeber, die von Christian Deml betreut werden, liegen derzeit mit 310:289 Toren und 17:9 Punkten auf Platz vier in der Bezirksoberliga. Mit dem Erfolg zuletzt in Winkelhaid bestätigte die HSG ihre derzeit gute Verfassung. Eine der Stärken der Naabtalerinnen liegt sicherlich in der kompakten Abwehrarbeit, mit der viele Ballgewinne forciert werden können. Des weiteren verfügt die HSG über Spielerinnen, die gerade im "Eins-gegen-Eins" ihre Stärken haben. Dass sich die Oberviechtacher Akteure vor niemanden in der Bezirksoberliga zu verstecken brauchen, zeigten sie am letzten Samstag gegen die HSG Pyrbaum/Seligenporten. Über weite Strecken der Partie gelang es, in der Defensive stabil zu stehen und im Angriff auch spielerische Akzente einzubringen. Diese Marschroute gilt es auch im Spiel bei der HSG Naabtal fortzusetzen.Im Anschluss an die Herren I bestreiten die Herren II des HV ihr Auswärtsspiel um 16 Uhr bei der HG Amberg III.