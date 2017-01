Sport Oberviechtach

24.01.2017

24.01.2017

Unterschiedliche Gemütsverfassungen gab es nach Ablauf der 60 Minuten für die Seniorenmannschaften des Handballvereins Oberviechtach. Während die erste Herrenmannschaft gegen die HSG Naabtal II mit 32:18 (14:7) erfolgreich war, blieben die Damen nach dem 15:24 (7:10) gegen den TV Erlangen-Bruck ohne Punkte.

Nachdem die Herren vor 14 Tagen in Obertraubling erfolgreich in die Rückrunde gestartet waren, sollte nun in heimischen Gefilden nachgelegt werden. Und das gelang auch. Schon zur Pause lag der HV mit 14:7 vorne. In der zweiten Hälfte versuchten die HV-Herren das Tempo weiter hochzuhalten, aber nicht mit der Brechstange zu agieren. Die Vorentscheidung war sehr früh gefallen (17:8; 21:10). Im weiteren Verlauf der Begegnung bekamen alle Spieler des HV ihre Einsatzzeiten, die sie nutzen konnten.HV-Tore: Christian Mösbauer (9/4), Wild (9), Frank (4), Michael Fleischer (3), Andreas Fleischer (3), Dominik Mösbauer (2), Baier (1), Kraus (1)Ihr erstes Heimspiel im Jahr 2017 absolvierten die Damen aus Oberviechtach gegen den TV Erlangen-Bruck und sie verloren klar. . In der ersten Viertelstunde war zwischen dem Tabellenletzten der BOL, dem HV Oberviechtach, und dem Tabellendritten kein Unterschied zu erkennen. Bis zur Pause lagen die Gäste aber mit 10:7 vorne. Kurz nach der Pause zogen die Gäste innerhalb von fünf Minuten auf 19:12 davon und sorgten somit für die Vorentscheidung. In dieser Phase wurde jeder Fehler der Gastgeberinnen bestraft.In der letzten Viertelstunde ließen die Schützlinge von Roman Will nochmals sporadisch ihr Können aufblitzen, doch die 15:24 Niederlage war nicht mehr zu verhindern. Trainer Will zeigte sich nach Spielende vom Auftritt seiner Akteure im zweiten Durchgang sehr enttäuscht. Am nächsten Wochenende sind die Damen spielfrei.HV-Tore: Lottner (11/4), Bauer (2), Götz (1), Ruhland (1)Zu ihrer ersten Begegnung in der Rückrunde empfing die zweite Herrenmannschaft des HV den Absteiger aus der Bezirksliga, den ESV 27 Regensburg II. Am Ende stand eine 24:27-Niederlage zu Buche.