Sport Oberviechtach

30.01.2017

0 30.01.2017

Vom Punkt aus ist gegen den FC Wernberg kein Kraut gewachsen. Beim Fuchsberger Futsal-Cup des FC OVI-Teunz behält der Bezirksligist sowohl im Halbfinale als auch im Endspiel gegen die SpVgg Schirmitz die Nerven.

/Teunz. Der Fuchsberger Futsal-Cup des FC OVI-Teunz in der Oberviechtacher Gymnasiumhalle war ein würdiger Abschluss der Hallensaison. Zahlreiche Zuschauer erlebten fast ausnahmslos hart umkämpfte Spiele, die meist erst in den Schlusssekunden entschieden werden. Der FC Wernberg hatte am Ende die besten Nerven und sicherte sich mit einem 3:1-Erfolg im Sechsmeterschießen gegen die SpVgg Schirmitz den Turniersieg.In der Gruppe A duellierten sich die beiden Finalisten mit dem TSV Tännesberg und der SG Niedermurach/Pertolzhofen. Sowohl die SpVgg Schirmitz als auch der FC Wernberg konnten ihre ersten beiden Gruppenspiele gewinnen, so dass der Halbfinaleinzug bereits vor dem Remis im letzten Gruppenspiel feststand. Die SG Niedermurach/Pertolzhofen gestaltete gegen die drei Bezirksligisten die Spiele ausgeglichen und rang dem TSV Tännesberg sogar ein 2:2 ab.In der Gruppe B zog Kreisklassist TSV Dieterskirchen etwas überraschend ins Halbfinale ein. Nachdem im ersten Spiel gegen den Gastgeber FC OVI/Teunz in letzter Sekunde noch einen Punkt heraussprang, besiegte der TSV im zweiten Derby den SV Schwarzhofen durch ein spätes Tor mit 1:0. Der 1. FC Schwarzenfeld sicherte sich durch zwei Siege sowie ein Remis gegen den FC OVI-Teunz den Gruppensieg. Die Gastgeber und Titelverteidiger verpassten durch eine knappe 2:3-Niederlage gegen den SV Schwarzhofen das Halbfinale.Im Derby gegen die SG Niedermurach/Pertolzhofen sicherten sich die Jungs von Neutrainer Peter Hanauer mit einem 2:0 zumindest den siebten Rang. Fünfter wurde Tännesberg durch einen knappen 3:2-Erfolg gegen Schwarzhofen. Während Schirmitz im ersten Halbfinale gegen Dieterskirchen klar mit 4:0 die Oberhand behielt, entwickelte sich das zweite Halbfinale zwischen dem FC Wernberg und dem 1. FC Schwarzenfeld zum Krimi. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden und erst in der Verlängerung des Sechsmeterduells konnte Wernberg die Partie mit 6:5 für sich entscheiden. Für die Schwarzenfelder reichte es nach einem 2:1 gegen Dieterskirchen zumindest noch für den dritten Platz. Das Finale zwischen Wernberg und Schirmitz war hartumkämpft und hochklassig. Nachdem die SpVgg kurz vor Schluss mit 1:0 in Führung gegangen war, schien der Titel schon sicher, doch ausgerechnet ein Stürmerfoul an der gegnerischen Torlinie brachte den FC Wernberg 10 Sekunden vor Ende wegen der kumulierten Mannschaftsfouls noch einmal die Möglichkeit zum Zehn-Meter-Strafstoß. Während im Laufe des Turniers sehr viele Schützen scheiterten, ließ sich Stefan Lindner diese Möglichkeit nicht entgehen und vollstreckte eiskalt zum Ausgleich. Der FC Wernberg verwandelte danach seine ersten beiden Sechsmeter, die SpVgg scheiterte zweimal und gab so den sicher geglaubten Titel noch aus der Hand.Der Inhaber der Schloßbrauerei Fuchsberg, Franz Vogl, übergab Preise an den besten Torhüter des Turniers, Julian Ramm (SpVgg Schirmitz) sowie an die erfolgreichsten Torschützen Jeremy Schmidt (1. FC Schwarzenfeld) sowie Lukas Weiß (SpVgg Schirmitz). Alle Teams erhielten den aktuellen Bundesliga-Spielball sowie Biergutscheine. Schirmitz' Kapitän Lucas Jakob kündigte bei der Siegerehrung bereits Revanche an. "Nach dem dritten Platz im Vorjahr und dem zweiten Platz heuer, wollen wir im nächsten Jahr das Turnier gewinnen."