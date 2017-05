Souverän in der nächsten Runde

Sport Oberviechtach

02.05.2017

02.05.2017

Erfolgreich verlief der Auftakt in die Qualifikationsrunden für die Nachwuchsteams des Handballvereins Oberviechtach: Alle drei Mannschaften belegten Platz eins in der Tabelle und kämpfen nun um den Einzug in die Landesliga.

(vöt) In Kelheim trat die männliche A-Jugend zu ihrer ersten Qualifikationsrunde an. Mit dem TV Hof 1861, dem Gastgeber ATSV Kelheim und der SSG Metten warteten Vertretungen auf die Spieler von Armin Fütterer, die in der abgelaufenen Saison bereits in der Bezirksliga im A-Jugend-Bereich angesiedelt waren. Gegen die Oberfranken aus Hof feierten die A-Junioren des HV einen 22:14-Sieg. Im zweiten Spiel warteten die Gastgeber auf die Oberviechtacher. Souverän sicherten sich die Eisenbarth-Städter mit 22:8 die nächsten Zähler. Im entscheidenden Spiel um Platz eins trafen die Oberviechtacher Farben auf die SSG Metten, die bisher ebenfalls beide Spiele gewonnen hatte. Von Beginn hatten sich die Oberviechtacher gut auf die Niederbayern eingestellt: Der 18:12-Erfolg geriet zu keiner Zeit in Gefahr.Damit schlossen die HV-Junioren die erste Runde mit 62:34 Toren und 6:0 Punkten ab und qualifizierten sich für die zweite Runde um den Aufstieg in die Landesliga. Der HV spielte mit Tobias Fink und Fabian Mühlbauer (beide Tor); Marius Reitmeier (16 Tore), Lars Greger (10), Jannik Uschold (2), Maximilian Fütterer (22), Christopher Pfeil (2), Lucas Bindl (4), Reinhard Hanauer (4) und Matthias Lintl (2).In Sulzbach war die weibliche C-Jugend zu Gast. Gegen die SG Auerbach/Pegnitz überzeugten die C-Juniorinnen von Beginn an und feierten einen souveränen 27:3-Sieg. Die Partie gegen die Gastgeber verlief deutlich knapper. Mit 13:12 hatten die Oberviechtacherinnen das bessere Ende für sich. Damit hat sich die Mannschaft vorzeitig für die bezirksübergreifende Bezirksoberliga qualifiziert und kämpft nun um die Landesligaqualifikation. Der HV spielte mit Miriam Leibl, Emilia Schopper (4 Tore), Sabrina Dobler (4), Christin Schwarz (2), Hannah Hubatsch (3), Vanessa Lützner (3), Julia Kraus (2), Paula Landgraf (3), Julina Gleißner (6), Samira Ismail (9), Jana Weihel (1) und Hannah Rieger (3).In Münchberg war die männliche C-Jugend zu Gast. Dabei trafen die Spieler von Marco Baier mit dem Gastgeber, der HSC Coburg II, dem TV Marktleugast und dem TV Gefrees ausschließlich auf Vertreter aus Oberfranken. Im Auftaktspiel wartete der Gastgeber aus Münchberg. Hier feierten die Akteure aus der Fichtenstadt einen knappen 10:9-Sieg. Die zweite Begegnung des Tages gewann das Team gegen den HSC Coburg II mit 15:11. Der dritte Vergleich mit dem TV Marktleugast endete 11:11. Im letzten Spiel trafen Aktiven von Marco Baier auf den TV Gefrees. Hier zeigte sich schon früh, dass die Doktor-Eisenbarth-Städter die Konditions-Vorteile auf ihrer Seite haben: Sie gewannen mit 20:10.Damit holten die Oberviechtacher Jungs mit 56:41 Toren und 7:1 Punkten Platz 1 in der Tabelle und in der Qualifikation zur Landesliga weiter. Der HV spielte mit Simon Krämer (Tor); Diego Brunner (21 Tore), Magnus Kellner (2), Lukas Betz (1), David Krämer (1), Sebastian Kirschenbauer (6), Bastian Ruhland (8), Konstantin Pfeil (1), Alexander Hauser (10), Florian Bauer (3) und Alexander Hildebrand (3).