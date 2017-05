Vermischtes Oberviechtach

11.05.2017

31

0 11.05.201731

Knapp 300 Unfälle nahm die Polizeiinspektion Oberviechtach im Jahr 2016 auf. Die gute Meldung: Meist waren es Kleinunfälle, die ohne schwere Verletzungen abgingen. Eine Ursache trat dabei gehäuft auf.

Neun Schwerverletzte

Kommunale Verkehrsüberwachung "Wie steht die Polizei zur kommunalen Verkehrsüberwachung. Ist das eine Entlastung für die Inspektion?", wollte Bürgermeister Heinz Weigl vom Ersten Polizeihauptkommissar Robert Feuerer wissen.



",Macht's es' wäre eine zu einfache Antwort", sagte dieser. Es sei ein gutes Instrument, aber ob es eingeführt wird, müsse jede Gemeinde selber entscheiden - und auch, ob die Verkehrsüberwachung zwei oder acht Stunden im Monat vor Ort ist. Ob diese mehr Erfolg als die Polizei hätte, wisse er nicht. "Wir sind 24 Stunden da", ergänzte Feuerer.



Anschließend diskutierten die Bürgermeister noch Beschwerden von Bürgern über "Raser". Das Problem: Die Geschwindigkeitsmessung gilt erst 200 Meter nach dem Ortsschild. "Wir gehen allen Hinweisen nach, müssen uns aber an Richtlinien halten", erklärte Karlheinz Senft. Gespräche mit Bürgern, wie kürzlich in Pirk, würden für Klarheit sorgen. Der "LED-Smiley" wird weiter durch die Orte wandern. (ptr)

"Es gab auch 2016 keinen Unfalltoten", sagte Polizeihauptmeister Karlheinz Senft beim Sicherheitsgespräch mit den Bürgermeistern. Er erläuterte das Unfallgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Oberviechtach näher. Mehr Kleinunfälle waren ursächlich für ansteigende Zahlen. So wurden 2016 insgesamt 291 Unfälle (2015: 281) aufgenommen. 32 (39) schwerwiegende Sachschaden-Unfälle mit Geldbuße oder Straftat waren zu bearbeiten. Angezeigt wurden auch 229 (208) Kleinunfälle, bei denen noch eine Verwarnung möglich war, davon 128 (145) Wildunfälle.Bei den Unfällen mit Personenschäden gab es die letzten vier Jahre keine Toten. Allerdings wurden bei 30 (34) Unfällen Verletzte angetroffen, worunter 9 Schwerverletzte waren (mindestens 24 Stunden im Krankenhaus) und 38 Beteiligte als leicht verletzt eingestuft wurden. Senft nannte 27 Unfallfluchten (4 geklärt) und 3 Unfälle unter Alkoholeinfluss. Ein Schulwegunfall wurde nicht registriert. "Einen Unfallschwerpunkt gab es 2016 nicht", sagte Senft. Anschließend schlüsselte er die Fälle nach den Gemeinden auf. In Oberviechtach wurden 173 Unfälle aktenkundig, davon 132 Kleinunfälle (62 Wildunfälle), 20 mit Verletzten und 21 schwerwiegende Sachschadenunfälle. Von den 13 Unfallfluchten wurde eine geklärt. In der Gemeinde Gleiritsch sind für das Vorjahr 12 Unfälle (davon 10 Kleinunfälle) notiert und in Niedermurach wurden 32 Fälle (ein Schwerverletzter) aufgenommen. In der Gemeinde Teunz ereigneten sich 48 Unfälle (10 Kleinunfälle) und in Winklarn wurden 26 Crash gemeldet (zwei Schwerverletzte).Die Hauptunfallursache war laut Senft im Jahr 2016: "Nichtbeachten der Vorfahrt". Die Beamten wurden mit 14 Blutentnahmen (8 ab 1,1 Promille und 6 Fälle 0,5 bis 1,09 Promille) tätig; vier Mal war dies bei Drogenfahrten der Fall. Drei Trunkenheitsfahrten wurden verhindert. Das Alter der bekannten Unfallverursacher (ohne Kleinunfälle) wird bei 28 Prozent mit 25 bis 44 Jahre angegeben. "Bei Senioren am Steuer gibt es am Land keinen Handlungsbedarf", betonte der Beamte.