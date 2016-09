Vermischtes Oberviechtach

Seit 30 Jahren ist der Obst- und Gartenbauverein Oberviechtach (OGV) eine gute Adresse, wenn es um naturtrüben Apfelsaft geht. Dabei war die Anschaffung der ersten Obstpresse im Jahr 1986 nicht unumstritten. Mittlerweile trägt das "süße Angebot" des damaligen Vorsitzenden Adolf Uschold reichlich Früchte.

Mehrere Vorteile

Flasche oder Beutel

In zwei Jahren 60 000 Euro

Wir sind jetzt gut doppelt so schnell. Vorsitzender Karl Ruhland zur Arbeit mit der Bandpresse

Investitionen 1986



Ankauf der ersten Packpresse in der Region.



1993



Umzug ins neue Vereinsheim.



2000



Ankauf einer neuen Packpresse mit vorgeschalteter Waschanlage.



2014



Erste Bandpresse im Landkreis wird installiert, dazu neuer Pasteur und Abfüller. Leistung liegt jetzt bei bis zu 400 Liter/Stunde.



2016



Wasch- und Mahlanlage ausgetauscht, neuer Flaschenabfüller, Förderband für Trester. (ptr)

Über 4000 Mark musste der OGV vor 30 Jahren in die Süßmosterei investieren. Viel Geld für damalige Verhältnisse. Und so ging der Anschaffung auch eine lebhafte Diskussion voraus, wie sich Beteiligte noch heute erinnern. Doch die erste Packpresse der Region setzte sich durch. Bisher war es mühsam, das Fallobst in leckeren Apfelsaft zu verwandeln. Der benachbarte Gartenbauverein Kulz arbeitete beispielsweise mit einer Spindelpresse; der Rohsaft musste zu Hause selbst erhitzt und haltbar gemacht werden.Am 4. Oktober 1986 wurde die Kombination aus Mühle und Presse in der Garage von Adolf Uschold in Aktion präsentiert. Engmaschige Nylonpresstücher verhinderten das Austreten der vorher zu Maische verarbeiteten Äpfel. "So war bestes Saftergebnis garantiert", erinnert sich der mittlerweile 80-Jährige. Zum Haltbarmachen wurde ein Süßmost-Sterilisierungsgerät angeschafft, welches 90 Liter pro Stunde schaffte. Der OGV war damit der erste Verein, der den Saft pasteurisierte. Es gab auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den gewerblichen Mostereien: Jeder erhielt den Saft seiner eigenen Äpfel zurück. Im ersten Jahr wurden 11 000 Liter gepresst; die Rekord-Apfelernte 1992 bescherte mit 57 000 Litern Saft ein Spitzenergebnis. Zusammen mit Gattin Gertraud war Uschold nun jedes Jahr im Herbst stark gefordert. "Wir hatten die ganze Arbeit und den Dreck zu Hause. Alleine hätte ich das nicht machen können", betont er. Mittlerweile ist Uschold Ehrenvorsitzender.Ab 1999 wurden die Flaschen per Luftdruck mit Kronkorken verschlossen (bessere Haltbarkeit). Die erste Presse wurde im Jahr 2000 ausrangiert, denn der OGV hatte sich für den Ankauf einer neuen Packpresse mit vorgeschalteter Waschanlage für rund 22 000 Mark entschieden. Die Leistung: 1,5 KW, Pressdruck 380 bar. Seit 2003 wird das Beutelsystem "Bag in Box" alternativ zur Flaschenabfüllung angeboten. Aktuell landen nur noch 10 bis 20 Prozent in der Flasche.In den Anfangsjahren kamen die meisten Kunden aus den umliegenden Dörfern, da in den Bauerngärten mehr Obst anfiel, als in den damals noch jungen Siedlungen im Stadtbereich. Doch nicht nur das hat sich in den 30 Jahren geändert. Mittlerweile presst der OGV im schmucken Vereinsheim und an der Presse steht ein neuer Chef: Karl Ruhland übernahm im Jahr 2007 nicht nur den Vorstandsposten, sondern auch die Plastikschürze. Er ist ebenso wie sein Vorgänger ein Fan des naturtrüben Apfelsafts. 2014 ging deshalb eine super-moderne Anlage in Betrieb: die erste Bandpresse im gesamten Landkreis Schwandorf. Investiert wurde zudem in einen neuen Pasteur (40 KW) und in einen neuen Abfüller.Heuer nun wurde die Wasch- und Mahlanlage ausgetauscht und ein neuer Flaschenabfüller installiert. "Wir sind jetzt gut doppelt so schnell", sagt Ruhland, der die Investitionen seit 2014 auf rund 60 000 Euro beziffert. Die neun Mitglieder arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb. Zur produktiven Zeit kommt die abendliche Reinigung der Anlage, was rund zwei Stunden dauert. Bei der Rekordernte 2012 lief die Presse an 53 Tagen von 6 bis 22 Uhr. "Das war mit ein Grund für die Umstellung", betont Ruhland. (Hintergrund)