Vermischtes Oberviechtach

26.01.2017

An der Hochschule studieren oder zunächst einen Handwerksberuf erlernen? Die Abiturienten von heute haben die Wahl der Qual. Eine Hilfe durch den Dschungel der beruflichen Möglichkeiten bot am Donnerstag die Messe "Academicus Live". Hier kam es darauf an, konstruktive Gespräche für die Traumkarriere zu führen.

Angemeldet waren: Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf, Johann-Michael-Fischer-Gymnasium Burglengenfeld, Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium Cham, Robert-Schumann-Gymnasium Cham, Benedikt-Stattler-Gymnasium Bad Kötzting, Elly-Heuss-Gymnasium Weiden, Gymnasium Neustadt/WN, Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium Amberg, Wirtschaftsschule Pindl, Straubing, Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach, Doktor-Eisenbarth-Mittelschule Oberviechtach, Staatliche Berufsfachschule Oberviechtach, FOS/BOS Cham.

Das duale Studium boomt. Schulen und Firmen bieten viele Angebote, die mit dem Abitur in der Tasche tolle Chancen auf der Karriereleiter eröffnen. Für den "Karrierestart Dual" gab es bei der Studien- und Berufsinformationsmesse am Ortenburg-Gymnasium - in der Ausstellungshalle oder beim Vortragsprogramm im Schulgebäude - viele Tipps.Die Angebote für ein duales Studium sind vielfältig: Die Sparkasse im Landkreis bietet "Bankkaufmann plus Bachelor of Finance", die Raiffeisenbank das "VR Verbundstudium", das Finanzamt Schwandorf den "Diplom-Finanzwirt". Die Berufsfachschule für Krankenpflege nennt es "Duales Studium Pflege mit Abschluss BSC" und an der Schule für Hotel- und Tourismusmanagement gibt es den "Bachelor of Arts". Über ihre Praxisangebote im Bereich Technik referierten Vertreter von TGW Software Services, Zollner-Elektronik oder Syskron. Die OTH Regensburg gab eine allgemeine Studienberatung, Weihenstephan machte Lust auf das "Studieren an der grünen Hochschule" und der Netto-Marken-Discount breitete seine Ausbildungsvielfalt hinter frischem Gemüse aus.Elf Universitäten und Hochschulen, von Passau bis Hof, warteten mit einem Wegweiser fürs Studium auf. Auch 10 Berufsfachschulen waren vertreten, sowie 13 Behörden wie Hauptzollamt, Justiz, Polizei und Bundeswehr. Der Messebetrieb bot damit von 9 bis 18 Uhr eine gute Übersicht über Studiengänge und Berufsbilder. Wer wollte, konnte sich am Eingang einen Leitfaden für die Gesprächsführung mitnehmen.Die Ehrengäste bei der Eröffnung waren voll des Lobes über die Leistung der Organisatoren. "Bei unserer Abiturmesse werden viele Arbeiten von den Schülern selbst wahrgenommen", sagte Schulleiter Ludwig Pfeiffer nicht ohne Stolz. "Academicus Live" gibt es seit 2009 und bereits zum vierten Mal am Ortenburg-Gymnasium. (Seite 21)