Vermischtes Oberviechtach

27.01.2017

27.01.2017

"Von Sportlern lernen", das war die Devise des Podiumsgesprächs zum Auftakt der Abiturmesse 2017. Vier Spitzensportler breiteten den Weg ihrer Karriere, aber auch ihren Umgang mit Misserfolgen vor den 600 Zuhörern aus. Ein Training zur Leistungssteigerung machte neugierig.

Das Gehirn zwingen

Podiumsgespräch

Mit Frust umgehen

In der Welt des Sports spielt Life Kinetik eine wesentliche Rolle zur Förderung von Konzentration und Leistung. Die rund 600 Besucher beim Eröffnungsabend der Abiturmesse "Academicus Life" bekamen am Ortenburg-Gymnasium eine erste Erfahrung mit dieser Form von "Gehirn-Jogging mit Bewegung". Die Silbermedaillengewinnerin von Rio, Monika Karsch, und die dreifache Karate-Weltmeisterin Kora Knühmann sparten nicht mit Lob, als sich viele Gäste hochmotiviert auf die Koordinationsübungen einließen.Kora Knühmann, die heute beim Sportsender Sky als Fußballjournalistin tätig ist, erkannte die Professionalität, mit der die Sporthalle für die Präsentation umfunktioniert worden war. Das Geschehen auf der Profi-Bühne wurde - gesteuert von einem hervorragend arbeitenden Technikteam - auf drei Riesenleinwände übertragen. Peter Scharnagls Einstiegsfilm wirkte mit seiner spritzigen Vorstellung der Schule und der Referenten als gelungener Appetizer, bevor Prof. Dr. Christoph Moss die Moderation des Abends übernahm.Der Kommunikationswissenschaftler und Journalist aus Dortmund, der Schulleiter Ludwig Pfeiffer freundschaftlich verbunden ist, steuerte den gesamten Abend auf souveräne Weise, so wie er es schon bei vorausgegangenen Abiturmessen gemacht hatte. Monika Karsch und Kora Knühmann präsentierten abwechselnd mit Filmeinspielungen, theoretischen Erklärungen und praktischen Übungen das Programm der Life Kinetik, mit der das Gehirn gezwungen werden soll, eingespielte Denkmuster zu verlassen und somit produktiver zu werden. Die Wirkungen dieses Trainings können Stressreduzierung, Entspannung, Verbesserung der Konzentration und Leistungssteigerung sein. Diese positiven Auswirkungen zeigen sich im Alltag, im Sport oder in Beruf und Schule.Beim Podiumsgespräch, dem zweiten Programmpunkt des Abends, waren neben den genannten Sportlerinnen der Weltbehindertensportler 2017, Thomas Schmidberger aus Viechtach, und der Triathlet Sebastian Neef aus Regensburg auf der Bühne. Beide sind in Oberviechtach keine Unbekannten mehr, denn der Paralympic-Silbermedaillengewinner Schmidberger war Pate, als das OGO 2013 das Prädikat "Schule ohne Rassismus" verliehen bekam. Sebastian Neef wirkte beim Landkreislauf des zurückliegenden Jahres führend mit.Sie alle gaben Einblicke in ihre Persönlichkeit und in ihre sportlichen Karrieren, die aber keineswegs von Anfang an selbstverständlich waren. "Step by Step die Ziele erreichen!", lautete die Devise von Thomas Schmidberger, der im Alter von fünf Jahren durch einen Verkehrsunfall querschnittsgelähmt wurde. Er studiert heute in Bayreuth Sportökonomie, hat vielfältige Einsätze im Tischtennissport und strahlt im Podiumsgespräch einen gewinnenden Optimismus aus, obgleich auch bei ihm Rückschläge in seiner sportlichen Karriere nicht ausblieben.Das gilt auch für die anderen drei Podiumsgäste, die mit ihren Aufmunterungen an die Schüler und das Publikum den richtigen Umgang mit Frustrationserfahrungen vermitteln wollten. Dazu Sebastian Neefs aufmunternde Erkenntnis: "Das Leben besteht aus vielen Bausteinen!"