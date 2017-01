Vermischtes Oberviechtach

26.01.2017

Bei der vierten Abiturmesse am Ortenburg-Gymnasium informierten sich rund 1500 Schüler über ihre Karrierechancen in der Oberpfalz. Über 70 Firmen, Behörden, Universitäten und Hochschulen waren mit einem Stand vertreten. Die Überraschung waren nicht die Globalplayer.

Gute Gespräche

Oberpfalz vorne dabei

Such dir einen Beruf, den du liebst, dann musst du dein ganzes Leben nicht mehr arbeiten. Markus Müller, stellvertretender Landrat im Landkreis Cham

Die Jugendlichen aus den 15 Schulen, die bis aus Amberg und Straubing in die Dreifachturnhalle des Gymnasiums strömten, boten eine tolle Kulisse, als Schulleiter Ludwig Pfeiffer am Donnerstag um 9 Uhr die Studien- und Berufsinformationsmesse eröffnete. "Academicus Live" wird im jährlichen Wechsel in Cham bzw. in Oberviechtach organisiert."Es ist eine Messe, die von Schülern für Schüler organisiert wird", sagte Pfeiffer. Er wünschte einen Tag mit vielen guten Gesprächen und Tipps. "Nutzt den heutigen Tag", wandte er sich an die jungen Leute, "es gibt keine vergleichbare Veranstaltung, an der ihr soviel Informationen bekommt". Unter den Ehrengästen begrüßte Pfeiffer auch Franz Xaver Huber, den neuen Ministerialbeauftragten für die Gymnasien der Oberpfalz. "Die Berufsorientierung ist für Abiturienten eine wichtige Angelegenheit", sagte Landrat Thomas Ebeling und erinnerte sich: "Früher wurden uns die Informationen nicht so gut aufbereitet nähergebracht." Beim Rundgang durch die Reihen der 70 Aussteller habe er festgestellt: "Die Messe genügt den allerhöchsten Ansprüchen!"Markus Müller, der stellvertretende Landrat im Landkreis Cham, freute sich, dass rund 50 Prozent der anwesenden Unternehmen aus seiner Region stammen. Sein Rat an die Schüler: "Such dir einen Beruf den du liebst, dann musst du dein ganzes Leben nicht mehr arbeiten." Joachim Ossmann, Leiter der Agentur für Arbeit in Schwandorf, bezeichnete die Abiturmesse als ein Schaufenster der Wirtschaft und der Studieneinrichtungen, die auch in Zeiten des Internets ihre Berechtigung habe. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Chancen, welche die Heimatregion biete, am wenigsten bekannt sind. "Die Oberpfalz wird oft unter Wert gehandelt", sagte Ossmann, und das trotz der niedrigsten Arbeitslosenzahlen aller bayerischen Regierungsbezirke."Bei uns gibt es Globalplayer, inhabergeführte Unternehmen und duale Studienangebote", sagte Joachim Ossmann, und forderte die Jugendlichen auf, die Einzelgespräche am Stand zu nutzen. Hier erlebten einige dann auch so manche Überraschung. Denn neben den weltweit agierenden Firmen oder den Behörden wie Polizei und Bundeswehr, warteten auch etliche kleinere Firmen mit einem toll ausgestatteten Messestand auf, darunter die Gärtnerei Baumer. Schließlich nimmt das Interesse an einer betrieblichen Ausbildung immer mehr zu. "Eine Orientierung ist wichtig", sagte Manuel Lischka von der IHK Regensburg. In beruflicher Hinsicht gebe es viele Wege. "Academicus Live" helfe dabei, sich im Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden. Dafür sorgte auch das Vortragsprogramm im Schulgebäude, mit Infos vom Medizinstudium bis zum Bauingenieurwesen bis hin zur Live-Kinetik.