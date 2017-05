Vermischtes Oberviechtach

01.05.2017

18

0 01.05.201718

Oberviechtach/Schönsee. (frd) Nach Auskunft der Polizeiinspektion Oberviechtach ist die "Walpurgisnacht sehr ruhig verlaufen und es sind auch keine größeren Schäden angerichtet worden. Scheinbar lässt bei der Jugend die Lust am "Walpern" nach, denn in den früheren "Walpererhochburgen" Teunz und Pullenried war die Ausbeute heuer ganz bescheiden.

Auf diffamierende Sprüche, wie sie vor das Oberviechtacher Rathaus oder auf die Ortsdurchfahrt von Schneeberg mit Kalk gemalt worden sind, könnte man auch gut verzichten. Auf dem Marktplatz in Winklarn muss die Müllabfuhr einen Halt eingelegt haben, denn da ist wirklich nur Müll abgelagert worden. Die Kirchgänger in Gaisthal mussten wohl vor dem Kirchgang noch einige Hindernisse vor der Kirchentür beseitigen. Doch den Vogel schossen in diesem Jahr die Schönseer Walperer ab. Sie haben vor dem Rathaus einen regelrechten "Festzug" aufgefahren und auch ein paar "Steigerln", die geheime Liebschaften verraten, gesät.