Vermischtes Oberviechtach

12.05.2017

1

0 12.05.2017

Die Werbung lässt kein Vergessen zu: Jeden zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag! In Deutschland wird er seit 1923 gefeiert. Es war der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber, der mit "Ehret die Mutter"-Plakaten den Tag der Blumenwünsche propagierte. Im Nationalsozialismus wurde der Muttertag politisch instrumentalisiert und 1934 zum gesetzlichen Feiertag ausgerufen. Seit 1949 ist es wieder der zweite Maisonntag, der die Mütter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Über ein "Danke" freut sich am 14. Mai jede Mutter oder Oma. Und im Wonnemonat sind es vor allem die Blumen, die das Herz erfreuen. Auch in der Gärtnerei Baumer in Oberviechtach herrscht Hochbetrieb. Martin Urban erfüllt individuelle Wünsche und kennt die Trends: Rosa Rosen und Gerbera. Meist sind es die Männer, die einen Strauß für die Mutter ihrer Kinder binden lassen. Es müssen aber nicht immer Schnittblumen sein: Auch bepflanzte Schalen für Balkon und Terrasse kommen sicher gut an. Bild: Portner