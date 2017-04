Vermischtes Oberviechtach

25.04.2017

(frd) Die Waldbauernvereinigung (WBV) Neunburg/Oberviechtach versucht immer wieder, ihren Mitgliedern die Waldarbeit so leicht wie nur möglich zu machen. Aus diesem Grund ist nun ein zweiter Spezial-Anhänger zum Holzrücken beschafft worden, der bei der Familie Biegerl deponiert wird.

Über 40 Waldbauern waren zum Anwesen von Michael Biegerl am Ortseingang von Lind gekommen. Dort wurde das neue Hilfsmittel, auf das bis zu acht Kubikmeter Holz verladen werden können, vorgestellt. WBV-Vorsitzender Martin Prey, Geschäftsführer Alfons Vogl und Vertreter des Forstamtes Neunburg waren dabei, als sich alle Blicke auf die Neuanschaffung richteten. Ein zweites Modell steht bereits in Neunburg.Prey lieferte Informationen über technische Daten und wies darauf hin, dass der Rücke-Anhänger neben der Auflaufbremse auch eine hydraulische Bremse besitzt. Das Fahrzeug erfülle alle Sicherheitsanforderungen. Die Ausleihgebühr beträgt für die WBV-Mitglieder am Tag 25 Euro, dazu kommen 8 Euro pro Kranstunde. Vor der Ausleihe werden die Bediener von Michael Biegerl in das Arbeitsgerät eingewiesen. Bei der Rückgabe kontrolliert er auch den ordnungsgemäßen Zustand (verursachte Schäden müssen auf eigene Kosten behoben werden) und die Sauberkeit des Gerätes.Absprachen für die Ausleihe können direkt mit Michael Biegerl unter der Telefonnummer 09671/2737 getroffen werden.