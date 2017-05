Vermischtes Oberviechtach

05.05.2017

0 05.05.2017

Eltern übertrittswilliger Schüler können von 8. bis 12. Mai jeweils von 8 bis 17 Uhr ihre Kinder am Ortenburg-Gymnasium anmelden. Mitzubringen sind Familienstammbuch oder Geburtsurkunde, die unmittelbar nach der Anmeldung zurückgegeben werden. Das Übertrittszeugnis verbleibt am Gymnasium. Die Anmeldung und ggf. die Antragstellung auf Busbeförderung sollte möglichst schon von zu Hause aus online erfolgen.

Dazu ist dem Link "Anmeldung ans OGO" auf der Homepage: www.ortenburg-gymnasium.de, "Schulantrag und Beförderungsantrag" zu folgen. Der unterschriebene Ausdruck sollte dann bei der persönlichen Anmeldung am Gymnasium mit abgegeben werden. Wer die Anmeldung nicht online vornehmen kann oder möchte, hat die Möglichkeit, dies mit Hilfe des Sekretariats vor Ort bei der Anmeldewoche zu erledigen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Anmeldung an der Offenen Ganztagsschule, die ab neuem Schuljahr zumindest für die Jahrgangsstufen 5 und 6 erneut eingerichtet werden soll. Hier werden nach einem gemeinsamen Mittagessen die Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben pädagogisch betreut; diese Elemente werden um ein abwechslungsreiches Freizeitangebot und Projekte ergänzt.Der Übertritt an das Gymnasium ist uneingeschränkt für Schüler der 4. Klasse möglich, die im Übertrittszeugnis in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht einen Notendurchschnitt bis 2,33 erzielt haben. Die Schüler aus der 5. Klasse Mittelschule müssen in den Fächern Deutsch und Mathematik einen Notendurchschnitt bis 2,00 im Jahreszeugnis erreicht haben.Bei Schülern der Jahrgangsstufe 4, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, kann durch einen erfolgreich absolvierten Probeunterricht am Gymnasium, der vom 16. bis 18. Mai stattfindet, ebenfalls die Eignung festgestellt werden. Beim Probeunterricht, bei dem zentral für ganz Bayern Aufgaben mit einem verbindlichen Lösungsvorschlag gestellt werden, erfolgt eine zusätzliche Einschätzung seitens der Lehrkräfte. Der Probeunterricht findet nur für Schüler der 4. Jahrgangsstufe statt. Der Übertritt nach der Jahrgangsstufe 5 der Mittelschule in die Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums ist nach einer erfolgreichen Aufnahmeprüfung mit anschließender Probezeit möglich. Entsprechendes gilt auch bei Übertritt aus der Jahrgangsstufe 5 der Realschule in die 6. Jahrgangsstufe des Gymnasiums, wenn ein Notendurchschnitt von 2,00 in Deutsch, Englisch und Mathematik im Jahreszeugnis nicht erreicht ist.Erlangt ein Schüler den Durchschnitt, so ist der Aufstieg in die Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums möglich. Im Falle einer Aufnahmeprüfung findet diese in der letzten Woche der Sommerferien statt.