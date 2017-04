Vermischtes Oberviechtach

26.04.2017

Immer weniger Tierarten bevölkern die Fluren. Werner Kuhn sieht dafür nicht die Landwirte verantwortlich, sondern Gesetze und Verordnungen. Es gibt aber Projekte, die hoffen lassen.

Oberviechtach/Schönsee. (frd) Auf der Hegeschau der Kreisgruppe Oberviechtach im Bayerischen Jagdverband in Schönsee (wir berichteten), referierte Werner Kuhn vom Netzwerk Lebensraum Feldflur aus Würzburg. Sein Thema lautete: "Landwirtschaft und Artenschutz - geht das?"Kuhn, selbst Landwirt, blendete auf die ersten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts zurück und stellte fest, dass damals ein Drittel der erwirtschafteten Biomasse in die Bewegung und Kraft der Pferde, Ochsen und Kühe investiert worden ist. Vor der Flurbereinigung in den 70er Jahren seien genügend Lebensräume für Tierarten, wie Rebhühner, vorhanden gewesen, die nun immer weniger werden. Doch dies müssten sich nicht die Landwirte auf ihre Fahnen schreiben lassen, vielmehr seien es oft nicht nachvollziehbare Vorgaben und Vorschriften seitens des Gesetzgebers oder der EU, die den Landwirten keinen Spielraum zum Artenschutz oder Rücksichtnahme auf die Natur lassen. Hatte der Landwirt in den 50er Jahren noch mit 3,5 Hektar sein Auskommen, so sind es jetzt 200 Hektar, was nur noch mit modernstem Gerätschaften leistbar ist.Mit dem Anbau von Blühflächen oder der Zwischenfrucht bieten viele Landwirte dem Nieder- und Jungwild auch über den Winter hinweg Nahrung und Schutzräume. Hier könne noch viel getan werden, wozu auch die Fördermaßnahmen in die richtige Richtung gehen müssen. Das "Projekt Feldvogel" habe gezeigt, wohin der Trend gehen müsse. Sind zu Beginn 25 Vogelarten gezählt worden, so waren es nach einiger Zeit schon 84. Diese Art von Artenschutz könnte, wenn die Landwirte die nötige Unterstützung erfahren, noch deutlich verbessert werden, so Kuhn.Auch die Öko-Landwirtschaft kann diese Probleme nicht lösen, da auch deren Vorgaben nicht immer die sinnvollsten seien. Der Referent sprach sich dafür aus, dass nicht immer jedes auch noch so kleine Randstück eines Feldes - oder ein ohnehin nicht nutzbarer Rain - sauber gemäht werden müssen. Gerade diese nicht genutzten kleinen Flächen wären dem Artenschutz dienlich. "Unsere Vorfahren haben sehr wohl gewusst, warum sie an die Feldgrenzen oft Sträucher, Feldhecken und Büsche pflanzten und wachsen ließen", meinte Kuhn. Denn gerade diese Sträucher hätten den Rebhühnern oder anderen Vogelarten den für sie nötigen Lebensraum geboten.Es war ein Vortrag, der den anwesenden Jägern so richtig aus der Seele sprach. Am Ende des Referats dankte der Vorsitzende der BJV- Kreisgruppe Oberviechtach, Alexander Flierl, für die Ausführungen und gab Werner Kuhn eine "Wegzehrung" für den Heimweg mit.