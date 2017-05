Vermischtes Oberviechtach

12.05.2017

1

0 12.05.2017

"Das Böhmische Märchen" ist ein bekannter Walzer aus der Feder von Franz Watz. Der Titel ist für die "Oberpfälzer Blechapostel" Programm und beschreibt nicht nur treffend die vergangenen 15 Jahre, die das Ensemble gemeinsam musiziert. Die 15 Musikanten vertiefen in einem zweitägigen Workshop ihre Kenntnisse in böhmischer Blasmusik und feilen gemeinsam mit einem echten Profi an ihrer Stilistik und Interpretation. Referent ist kein Geringerer als Schlagzeuger und Stimmungskanone Holger Müller, Mitglied der "Egerländer Musikanten".

Das Ergebnis wird heute um 19.30 Uhr im Emil-Kemmer-Haus präsentiert; Einlass um 18.30 Uhr bei freier Platzwahl. Karten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro (14 Euro an der Abendkasse) gibt es bei der Blasinstrumentenwerkstatt Hubert Kroner in Neunburg, bei der Bäckerei Wellnhofer in Winklarn und bei der Shell-Tankstelle Zwack in Oberviechtach.Die Blechapostel erzählen bei ihrem Auftaktkonzert ein böhmisches Märchen, mit vielen weltbekannten Stücken und Melodien von Ernst Mosch, wie die "Fuchsgraben-Polka", "Böhmischer Wind" oder die "Südböhmische Polka". Die Moderation des Abends übernimmt der Dirigent und Seminarleiter Müller selbst und wird dabei mit lustigen Anekdoten sicherlich nicht sparen. Dass Müller auch eine Kostprobe seines Schlagzeug- und Löffelspiels abgeben wird, versteht sich dabei von selbst.Der Workshop gliedert sich in drei Bausteine. Am Freitag fiel der Startschuss mit dem gegenseitigen Beschnuppern im Emil-Kemmer-Haus. Tags darauf versucht der Berufsmusiker, das Beste aus den "Aposteln" herauszukitzeln. Er legt Wert auf die exakte Stilistik und Interpretation der Böhmischen Blasmusik: "Auf den Punkt blasen und keine Note liegen lassen." Das Motto des Studio- und Militärmusikers (Jahrgang 1969) lautet: "Es kann nicht falsch sein, was gut klingt."