Aula wird zum Forscherzentrum

Vermischtes Oberviechtach

21.05.2017

0 21.05.2017

Es gab keine Noten als Belohnung für die dreimonatige Forschertätigkeit der Siebtklässler am Ortenburg-Gymnasium. Warum sich aber trotzdem der Einsatz der Jugendlichen gelohnt hatte, machte der Präsentationsnachmittag bei der Jungforschermesse schnell deutlich.

An 28 Ständen

Jurorenteam

Siegerteams "Handyverstärker" (Technik): Eva-Marie Kick, Veronika Hinkel, Sina Riedl. "Erneuerbare Energien (Technik): Patrick Reimer, Stephan Reitinger, Benedikt Scheibl.



"Gedächtnistest (Biologie): Florian Bauer, Maximilian Hanauer, Tim Seifert. Bakterienuntersuchung (Biologie): Mirjam Schlinke, Emil Thomson. Trainingseinfluss auf Puls (Biologie): Patricia Kirschenbauer, Isabel Plecher.



"Kupfermünzenreinigung" (Chemie): Sonja Meierhöfer, Nadine Klier. "Wasserhärtebestimmung" (Chemie): Hannah Rieger, Lisa-Marie Meixner, Celina Franke, Marie Fichtinger. (lg)

"Junge Forscher braucht das Land - und wir haben sie!" Mit diesen Worten stieg Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer in den Präsentationsnachmittag der 7. Jahrgangsstufe ein, bei dem auch Ehrengäste, Schülereltern und Lehrer die Aula füllten.Dort herrschte ein geschäftiges Treiben an den 28 Ständen, die Teams von zwei, drei oder vier Schülern zu den Fachgebieten Technik, Biologie und Chemie aufgebaut hatten. Eine unabhängige Jurorengruppe bewertete die Präsentationen der Siebtklässler, so dass Projektleiter und MINT-Beauftragter Johannes Klug zum Abschluss der Jungforschermesse Urkunden und Sachpreise an die sieben erfolgreichsten Teams von "OGO science fair 2017" vergeben konnte. Als Gegenpol zur technischen Ausrichtung des Nachmittags begrüßte der Schulchor die Gäste mit dem a-capella-Stück "Sing mal wieder", in das sogar das Publikum einbezogen wurde, bevor ein Schülerteam mit erstaunlichen Physikexperimenten zum eigentlichen Thema überleitete. Stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl würdigte auch namens seiner Bürgermeisterkolleginnen Margit Reichl und Maria Baumer das Engagement der 79 Jugendlichen, sich seit Ende Februar drei Monate lang mit den von ihnen selbst gewählten naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt hatten.Kimmerl lobte das selbstständige, zielgerichtete Handeln der Jugendlichen und das Erlernen von unterschiedlichen Präsentationsformen. Betreut wurden sie hierbei von Mentoren, der Informationsaustausch erfolgte über die Internet-Plattform "moodle", so dass auch neue Kommunikationsformen und Teamarbeit geübt wurden. Noten gab es diesmal nicht, aber Urkunden und Preise.Der Schulleiter und der Projektleiter dankten den ehemaligen Lehrern und Unternehmensvertretern, die im Jurorenteam mitwirkten: Karl Frisch, Wolfgang Graf, Georg Lang, Erik Waengler, Andreas Wirnshofer, 2. Bürgermeisterin Christa Zapf, Oberstudienrätin Andrea Klug, Michael Heinrich (TGW Teunz), Josef Ruider (F.EE Neunburg) und Anthea Kutz (E-Mentorin Regensburg). Sie bewerteten beispielsweise die Originalität der Themenwahl, den wissenschafltichen Erkenntnisgang oder Kriterien der Präsentation.