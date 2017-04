Vermischtes Oberviechtach

28.04.2017

Zum fünften Mal veranstalten die Berufsberatung der Arbeitsagentur Schwandorf und die Doktor-Eisenbarth-Mittelschule eine Ausbildungsmesse in der Aula der Staatlichen Mittelschule Oberviechtach mit vielen Angeboten.

Am Donnerstag, 4. Mai, informieren von 13.30 bis 15.30 Uhr lokale und regionale Ausbildungsbetriebe, Schulen und Bildungsträger über Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Die Ausbildungsmesse bietet erneut eine große Bandbreite an Orientierungsmöglichkeiten für alle Jugendlichen, die sich in der Berufsorientierungsphase befinden. Deshalb wendet sich das Angebot besonders an Schüler der siebten, achten und neunten Jahrgangsstufen und deren Eltern, aber auch an alle anderen Interessierten.Nach der offiziellen Begrüßung um 13.30 Uhr können die Besucher mit Ausbildern ins Gespräch kommen, wichtige Informationen erhalten und persönliche Kontakte knüpfen. Zudem werden zahlreiche Kurzpräsentationen zu vielen Ausbildungsberufen angeboten. Berufs- und Ausbildungsberater Bernhard Helmstreit betreut das Berufswahlseminar, welches am Vormittag exklusiv für die Eisenbarth-Schüler stattfindet.