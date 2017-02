Vermischtes Oberviechtach

20.02.2017

Clowns und "Minions"

Schlager und Show

Jung und Alt waren eingeladen, die Alltagssorgen zu vergessen und ein paar unterhaltsame Stunden im Mehrgenerationentreff zu verleben. Beim traditionellen Familienfasching der Arbeiterwohlfahrt (AWO) war dieses absolut in Narrenhand. Bunte Kostüme, flotte Tänze, Akrobatik, Büttenrede, Überraschungen und viel Spaß waren geboten.Den Nachmittag hatten die jungen Tänzerinnen von "Grün-Weiß" und einige Mütter unter der Führung von Marion Dietz vorbereitet. Mit selbst gebackenen Kuchen und Torten sowie Kaffee verwöhnten sie die Gäste. Bevor die Jugendgarde das bunte Faschingsprogramm mit einem zackigen Gardemarsch eröffnete, begrüßte der Vorsitzende der AWO und Grün-Weiß-Senator Wilfried Neuber die Faschingsfreunde aus nah und fern mit einem kräftigen "Ovi helau". Neben den Freunden des VdK war auch eine größere Zahl an Faschingsgästen aus Neunburg angereist. Die Hingucker Nummer eins waren natürlich die niedlichen Clowns der Bambini-Gruppe. Lustig ging es auch bei der Jugendgarde zu, die zum aktuellen Thema "Minions" tanzte. Die Juniorengarde begeisterte mit ihrem temperamentvollen Gardetanz und einem Showtanz, der die Gäste zu den Pfadfindern entführte.Nicht mehr aus dem Staunen heraus kam das Publikum, als drei der vier Tanzmariechen des Vereins über das Parkett schwebten. Neben Sophie Last, die Vorbild für die Jüngeren ist, zogen auch ihre Schwester Anna und Fabienne Ismail alle Register ihres Könnens und präsentierten mit Eleganz und sportlichem Schwung ihre Solotänze. Zwischen den Showteilen unterhielt Ehrenmitglied und Senator Udo Weiß mit Schlager und Faschingsmusik. Die Lacher auf ihrer Seite hatte die zweite Vorsitzende Marion Dietz, die zusammen mit Nikolai Welnhofer in einer Umfrage zum Konsumverhalten das Publikum zum Lachen brachte."Überraschungsgast" war eine 100-jährige Frau (gespielt von VdK-Vorstand Peter Fugmann), die zusammen mit ihrem Enkel (Hans Markl) ein Autorennen am Fernsehen anschaute und durch ihre Bemerkungen zu Tränen rührte. Auch mit ihrem zweiten Sketch, der vor einem McDrive-Automaten spielte, trugen sie zum Gelingen des Nachmittags bei. Präsident Michael Welnhofer führte gekonnt durch das Programm und dankte allen Mitwirkenden und Trainern, sowie den ehrenamtlichen Schneiderinnen, welche die vielen tollen Kostüme in ihrer Freizeit geschneidert hatten.