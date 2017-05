Vermischtes Oberviechtach

21.05.2017

19

0 21.05.201719

Ohne Fleiß kein Preis und ohne Aufgabenerfüllung keine Patenschaft. Das musste die Blaskapelle "Edelweiß" Pertolzhofen am Samstag beim Patenbitten in Pischdorf zur Kenntnis nehmen. Ob es trotzdem geklappt hat?

Bitte vorgetragen

Aufgaben gemeistert

Pertolzhofen/Pischdorf. (frd) Obwohl die Pertolzhofener Blaskapelle schon seit vielen Jahren mit der Blaskapelle Pischdorf eine gute Freundschaft verbindet, hat sie die Nachbarblaskapelle Pischdorf doch vor einige Herausforderungen gestellt, ehe sie am Samstag die Zusage zur Übernahme der Patenschaft für ihr Gründungsjubiläum vom 15. bis 18. Juni eingeholt haben.Auch eine ganze Reihe von Zuschauern hatten sich neben einigen Ehrengästen wie dem Gutenecker Bürgermeister Hans Wilhelm oder dem Niedermuracher Bürgermeister Martin Prey und dem Schirmherrn Josef Bauer aus Niedermurach eingefunden, um sich über das zu erwartende Zeremoniell wieder prächtig amüsieren zu können. Nach einem Ständchen von beiden Blaskapellen kamen die "Berzhofer" zur Sache und trugen (in unnachahmlicher Form) durch ihren Sprecher Thomas Bauer die Patenschaft für das Jubiläumsfest an.Zunächst nahmen sie den vielen Menschen auf dem Dorfplatz die Sorge davor, dass sie, wie das derzeit üblich ist, demonstrieren wollen und machten klar, dass sie auch keine Rebellen, sondern die Berzhofer Blaskapelle sind, die ein besonderes Anliegen hat.Das freute natürlich auch den Chef der Pischdorfer Blaskapelle, Richard Karl, der die Gäste zwar freudig begrüßte, ihnen aber auch klar machte, dass sie für Übernahme der Patenschaft noch einige, nicht ganz leichte Aufgaben, erfüllen müssen.Da musste der "Betzn Michl" (Michael Betz), der Vorsitzende der Edelweißkapelle Pertolzhofen, so lange "Holzscheitl knien", bis die "Klarinettenmoila" ein Maß Bier ausgetrunken hatten und der "Schreiner Tom" (Thomas Bauer) 15 Liegestützen gepumpt hatte. Dazu musste der Zeitler Sepp laut Halleluja singen, der Baumer Sepp "zuckersüße Maus" spielen und die Bassisten wie Schweine grunzen. Wenn alle fertig sind, mussten sie "Hurra" schreien. Nach diesem wohl einmaligen Schauspiel und Konzert auf dem Pischdorfer Dorfplatz konnte die Patenschaft endlich angenommen werden und beide Kapellen freuen sich schon darauf, ein tolles Jubiläumsfest miteinander zu feiern. Nach dem Marsch in den Feststodl spielten die Pischdorfer ihren Gästen auf und auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Schon am kommenden Samstag wird Bürgermeister Martin Prey ganz offiziell nicht die Schirmherrschaft, sondern ein ganz besonderes Amt für das Jubiläumsfest im Juni angetragen.