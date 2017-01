Vermischtes Oberviechtach

22.01.2017

Im Pfarrheim ist das nächste Kapitel der noch jungen Faschingssaison geschrieben worden. Beim Kolpingball ging's zwar eher leger zu, doch auch ohne Verkleidungen waren die Gäste in bester Stimmung. Dazu trugen auch fetzige Garde-Auftritte bei.

Fröhlichkeit und gute Tanzmusik haben beim Kolpingball eine lange Tradition, Masken sind allerdings nicht unbedingt ein Muss. Am Samstag waren der Einladung aufs Tanzparkett wieder zahlreiche Gäste gefolgt. Michael Herzog, Vorsitzender der Kolpingfamilie (KF), hieß neben den Mitgliedern von KF-Bühne, -Radlergruppe, -Familienkreis und Spielmannszug auch Kaplan Martin Popp als Präses sowie die Ministranten, den CSU-Ortsverband, einige Stadträte sowie Abordnungen der Feuerwehren aus Oberviechtach und Nunzenried, des Handballvereins und der Kolpingfamilie aus Neunburg willkommen.Das Stimmungsruder des Abends übernahm die Band "Oberpfalzschlawiner". Musikalisch begrüßten sie die Gäste mit "roten Rosen" und warben einen Tag nach der Amtseinführung von US-Präsident Trump für "ein bisschen Frieden". Mit "Fange nie etwas an einem Sonntag an" rieten sie ihrem Publikum, lange zu feiern und am nächsten Tag auszuschlafen.Höhepunkt des Abends war der Auftritt der AWO-Tanzgruppe "Grün-Weiß", die zunächst mit dem eindrucksvollen Gardemarsch in den Saal marschierte, ehe Tanzmariechen Jana mit spektakulären Salti und gekonnten Sprüngen ihr Können zeigte. Den krönenden Abschluss der Einlagen bildete der Showtanz unter dem Motto "Im Bann des Schlosses", bei der Tanzfreude, Akrobatik und tolle Kostüme den Beifall der Ballgäste herausforderten. Bereits am nächsten Samstag geht der Faschingsreigen im Oberviechtacher Land mit dem Feuerwehrball in Lind weiter.