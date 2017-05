Vermischtes Oberviechtach

21.05.2017

21.05.2017

Gut drei Monate ist es her, dass ein Großteil des Panzergrenadierbataillons 122 zu seiner europaweit ersten Mission nach Litauen verlegt hat. Nun wird ein weiterer Zug in einen Einsatz in den Kososvo gehen.

Viele Aufträge

"Viel geleistet"

(frd) Das war ein guter Grund für den stellvertretenden Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Lars Obst, mit einem Appell in der Grenzlandkaserne eine Art Zwischenbilanz zu ziehen und den Soldaten Dank und Anerkennung für ihre Leistungen auszusprechen.Da es gute Tradition ist, einen solchen Appell im Beisein von Vertretern des öffentlichen Lebens wie auch zivilen Mitarbeitern abzuhalten, konnte der stellvertretende Kommandeur als Vertreter aus den Patengemeinden Bürgermeisterin Birgit Höcherl aus Schönsee, Bürgermeister Reiner Gäbl aus Eslarn und für die Garnisonsstadt Oberviechtach Bürgermeister Heinz Weigl begrüßen. Auch eine Abordnung des Kriegervereins Schönsee war gekommen.Am Beginn listet Oberstleutnant Obst noch einmal die von den Soldaten mit Bravour durchgeführten Aufträge der vergangenen Monate auf, wozu auch die großen Herausforderungen der Vorbereitung und das Verlegen nach Litauen von großen Teilen des Bataillons unter der Führung von Bataillonskommandeur Oberstleutnant Christoph Huber gehörten. Mit Ende des Auftrages werden die Kameraden Ende Juli/Anfang August wieder in die Heimat zurückkehren. Parallel hat das Team Heimat die Kameraden in Litauen durch Personalersatz, Lagezentrum oder Material unterstützt. Die dritte Kompanie hat erfolgreich Ende März die Dienstpostenausbildung zum Panzergrenadier und die Vorausbildung des Sicherungszuges KFOR auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr abgeschlossen.Die Ausbildungs- und Unterstützungskompanie in Weiden hat zwei Grundausbildungen beendet. Auch das Team Heimat hat große Herausforderungen zu meistern, die Oberstleutnant Obst auflistete. Darunter war auch die Technische Materialprüfung. Parallel dazu bereitet sich das Bataillon auf die Implementierung des neuen Waffensystems Schützenpanzer Puma vor, das das Waffensystem Marder ablösen wird. Nach heutigem Kenntnisstand wird alles planmäßig verlaufen, sodass 2018 die ersten Puma in die Kaserne fahren werden. Dies wird der neue Schwerpunkt des Bataillons werden.Als Führer des Team Heimat am Standort Oberviechtach stellte Obst fest, dass auch die im Standort verbliebenen Soldaten Herausragendes geleistet haben, wofür er ihnen ausdrücklich Dank und Anerkennung aussprach. Doch auch die vorliegenden Monate sind mit Aufträgen gut gefüllt, denn es stehen weiterer Dienstpostenausbildungen und Truppenübungsplatzaufenthalte bevor.Weiterhin sind die Umgliederungsmaßnahmen bis Anfang Oktober abzuschließen, damit alle Soldaten, Material und Fahrzeuge wieder in ihrer Stammeinheit sind. Den wichtigsten Teil dieses Appells bildete die Verabschiedung des Sicherungszuges KFOR, der unter der Führung von Hauptfeldwebel Götz ab 29. Mai für sechs Monate die Sicherung des Feldlagers Prizren im Kosovo sicherstellen wird. Dafür sind die Soldaten gründlich vorbereitet worden.Wie Oberstleutnant Obst feststellen konnte, befindet sich diese militärische Mission in der Endphase, also in der Übergabephase an zivile Stellen. Das bedeute aber nicht, dass der Auftrag ungefährlich sei. Obst wünschte eine erfolgreiche Zeit in Prizren und dass alle wohlbehalten im Oktober wieder in ihren Standort zurückkommen.