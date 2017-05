Vermischtes Oberviechtach

11.05.2017

0 11.05.2017

Einen ganzen Vormittag nahm sich die Buchhändlerin Maria Rupprecht Zeit, um die Schüler der fünften Jahrgangsstufe des Ortenburg-Gymnasiums (OGO) an Neuerscheinungen der Jugendliteratur heranzuführen. Diese Form der Leseförderung unter der Organisation von Unterstufenbetreuerin Bettina Meier hat am OGO Tradition.

Von der ersten Minute an verstand es Maria Rupprecht, die Schüler in ihren Bann zu ziehen und mit Fragen zu Jugendbuchautoren zu motivieren. Empfehlenswerte Bücher wurden inhaltlich so fesselnd vorgestellt, dass ihr Publikum aufmerksam lauschte und Neugier auf die eigene Lektüre geweckt wurde. Am Ende musste die Buchhändlerin zahlreiche Fragen beantworten, umringt von vielen lesehungrigen Mädchen und Jungen.Auch von Elternseite wurden positive Rückmeldungen über die Begeisterung der Jugendlichen nach der Veranstaltung gegeben, die sich unter anderem im Wunsch äußerte, diese oder jene der spannenden Geschichten sofort lesen zu wollen. Studiendirektorin Bettina Meier dankte Maria Rupprecht, die sich trotz ihrer Verpflichtungen als Unternehmerin mit einem Filialnetz in ganz Bayern und Baden-Württemberg für diese Veranstaltung Zeit nahm.