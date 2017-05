Vermischtes Oberviechtach

29.05.2017

Der Festgottesdienst am Sonntag war einer der absoluten Höhepunkte des 110-jährigen Jubiläumsfestes der KLJB Kulz und des 25-jährigen Gründungsfestes der Kulzer Jugendfeuerwehr. Nicht nur weil ihn der Landjugenddiözesanseelsorger Christian Kalis, zusammen mit Pfarrer Eugen Wiesmeth feierlich zelebrierte, sondern weil zu spüren war, das Kulz den wertvollsten Schatz besitzt, den eine Gemeinde haben kann.

Bitten und Danken

Mit "Froschhax'n"

Thanstein-Kulz. (frd) Dieser wohl wertvollste Schatz ist eine Jugend, die schon in jungen Jahren den Glauben als ihren Lebensmittelpunkt sieht und sich schon im Kindesalter ausbilden lässt, um den Mitmenschen in der Not helfen zu können. Dafür stehen die beiden Jubelvereine, für die am Sonntag ein gelungenes Fest zu Ende ging, das am Morgen mit dem Festgottesdienst auf dem Kirchenplatz mit der von der Blaskapelle Dieterskirchen musikalisch begleiteten "Schuberth-Messe begann.Wie der Landjugend-Diözesanseelsorger Christian Kalis am Gottesdienstbeginn ausführte, sei es ihm eine Ehre, mit der Kulzer Landjugendbewegung (KLJB) und den jungen Feuerwehranwärtern diesen Festgottesdienst feiern zu dürfen. Sind sie es doch, die in einer gefestigten Dorfgemeinschaft wie Kulz eine von Glauben geprägte Zukunft verkörpern, in der jeder bereit ist für den Anderen einzustehen.In so eine Gemeinschaft solle sich niemand scheuen, zu bitten und zu danken, wobei auch Christus vor seiner schwersten Stunde für sich selbst Gott um seinen Beistand gebeten hat. Deshalb sei es nicht verwerflich wenn wir Gott bitten, dass unser eigenes Leben gelingen möge, wobei Gott auch den guten Zusammenhalt über Generationen hinweg wie in der Dorfgemeinschaft Kulz sehe. Mit einem "Nun danket All" wurde Gott nicht nur für dieses schöne Fest gedankt, sondern auch für eine gute Zukunft gebeten.Am Ende des Gottesdienstes wurden die beiden Fahnenbänder der KLJB Kulz und des Patenvereins, der KLJB Dieterskirchen gesegnet und mit Fahnensprüchen an die jeweils andere Fahne geheftet. Nach der Bayernhymne ging es im kleinen Festzug, den auch Landtagsabgeordneter Alexander Flierl und der stellvertretende Landrat Joachim Hanisch begleiteten, zurück ins Bierzelt, wo die Festkapelle Dieterskirchen zum Frühschoppen und zum Mittagessen aufspielte. Hanisch lobte in seinem Grußwort, dass er es positiv sehe, wenn gleich zwei Dorfvereine, vor allem die Jugend, miteinander feiern.Nach dem Festzug (wir berichteten) zogen die Fahnen in das Zelt ein, wobei die Blaskapelle Seebarn nicht nur wegen der Temperaturen für einen heißen Nachmittag sorgte. Das Jubiläumsfest, das mit Maximilian Weingärtner einen souveränen Festleiter hatte, klang am Abend mit einer tollen Stimmungskapelle, den "Froschhax'n", aus. Ganz sicher wird dieses Fest allen die dabei gewesen sind, noch lange in guter Erinnerung bleiben.