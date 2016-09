Vermischtes Oberviechtach

02.09.2016

02.09.2016

Die Verbindung zum Namen "Eisenbarth" war ihnen einen Besuch in der Eisenbarthstadt Oberviechtach wert, einer Reisegruppe des gemischten Chors mit 50 Personen aus Lachendorf, dem Landkreis Celle in Niedersachsen. Der Kontakt entstand über Walter Möhrmann, dessen Frau Gertrude eine geborene Eisenbarth ist und die beim Eisenbarth-Jubiläum im Jahr 2013 in Oberviechtach weilte.

Als Geschenk brachten die Besucher das Eisenbart-Lied in zweifacher Ausführung mit, welches sie im Museumshof der ehemaligen Marktmühle vortrugen. Zur Begrüßung sangen sie einige Strophen des Spottliedes "Ich bin der Doktor Eisenbarth" und zum Abschied einen Auszug aus den 18 Strophen der von Hans-Georg Kaiser erdachten Neufassung. Hier wird Eisenbarth mit seinem Können beschrieben, so wie er wirklich war. Die Idee dazu entstand bei der Sitzung des Weltsippenverbands "Eisenbarth International" in Hann. Münden.