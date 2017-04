Empfang im Museum

Vermischtes Oberviechtach

27.04.2017

9

0 27.04.2017

Eine Gruppe von Geologen aus ganz Deutschland traf kürzlich im Zug einer Erkundungstour des "Oberrheinischen Geologischen Vereins" in der Goldstadt Oberviechtach ein (wir berichteten). Die Leitung der Exkursion hatte Dr. Gerhard Lehrberger, Akademischer Direktor am Lehrstuhl für Ingenieurgeologie der TU München. Beim Empfang im Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseums interessierte die Goldabteilung mit Goldstollen und das Pochwerk. Museumsleiter Karl-Heinz Foißner fügte noch Infos über Doktor Eisenbarth und die Stadtgeschichte an. Die Museumsfrauen kredenzten ein Mittagessen; dazu gab es noch ein Stamperl Eisenbarth-Elixier.