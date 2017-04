Erste Hundetoilette am Marktweiher

26.04.2017

"Mia" wartet brav, bis Frauchen eine Tüte zieht. Nachdem sich immer mehr Bürger über die "Hinterlassenschaften" der Vierbeiner aufregen, hat die Stadt an den zwei Eingängen zum Marktweiher-Gelände jeweils eine Hundetoilette aufgestellt - mit Spender für Kotbeutel und großen Behälter für die Entsorgung. Beschlossen wurde die Maßnahme in einer Stadtratssitzung. Der Marktweiher ist allerdings nicht die einzige Spaziermeile mit "Tretminen", weshalb sich viele auch für den Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg ein "Hunde-Klo" wünschen. Allerdings wären hier auch schon Abfalleimer eine Verbesserung, in welchen die selbst mitgebrachten Tüten entsorgt werden können. Bild: Portner